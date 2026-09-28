Όμιλος Κύπρου: Διπλό στο 89΄ για Μαυροβούνιο - Η βαθμολογία και η συνέχεια
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα τα δεδομένα στον όμιλο
Την ώρα που η Κύπρος έπαιρνε τον πρώτο της βαθμό στη Λετονία, αποτυγχάνοντας να εκμεταλλευτεί μία από τις πολλές ευκαιρίες της για να εξασφαλίσει την πρώτη της νίκη, το Μαυροβούνιο έκανε το 2/2 στον όμιλο με μεγάλο διπλό στην Αρμενία.
Οι Μαυροβούνιοι μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της εθνικής μας επικράτησαν με 3-2 της Αρμενίας καθώς παρότι ισοφαρίστηκαν δύο φορές, βρήκαν το τρίτο γκολ με τον Λάτκοβιτς στο 89ο λεπτό.
Πλέον είναι μόνοι στην κορυφή με έξι βαθμούς.
H βαθμολογία του ομίλου:
1. Μαυροβούνιο 6 (5-3)
2. Αρμενία 3 (4-3)
3. Κύπρος 1 (1-2)
4. Λετονία 1 (0-2)
3η αγωνιστική - Παρασκευή 2/10
19:00 Κύπρος - Αρμενία
19:00 Λετονία - Μαυροβούνιο
4η αγωνιστική - Δευτέρα 5/10
19:00 Κύπρος - Λετονία
21:45 Μαυροβούνιο - Αρμενία
5η αγωνιστική - Πέμπτη 12/11
19:00 Αρμενία - Κύπρος
21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία
6η αγωνιστική - Κυριακή 15/11
16:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο
16:00 Λετονία - Αρμενία