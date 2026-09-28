Όμιλος Κύπρου: Διπλό στο 89΄ για Μαυροβούνιο - Η βαθμολογία και η συνέχεια

Την ώρα που η Κύπρος έπαιρνε τον πρώτο της βαθμό στη Λετονία, αποτυγχάνοντας να εκμεταλλευτεί μία από τις πολλές ευκαιρίες της για να εξασφαλίσει την πρώτη της νίκη, το Μαυροβούνιο έκανε το 2/2 στον όμιλο με μεγάλο διπλό στην Αρμενία.

Οι Μαυροβούνιοι μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της εθνικής μας επικράτησαν με 3-2 της Αρμενίας καθώς παρότι ισοφαρίστηκαν δύο φορές, βρήκαν το τρίτο γκολ με τον Λάτκοβιτς στο 89ο λεπτό.

Πλέον είναι μόνοι στην κορυφή με έξι βαθμούς.

H βαθμολογία του ομίλου:

1. Μαυροβούνιο 6 (5-3)

2. Αρμενία 3 (4-3)

3. Κύπρος 1 (1-2)

4. Λετονία 1 (0-2)

3η αγωνιστική - Παρασκευή 2/10

19:00 Κύπρος - Αρμενία

19:00 Λετονία - Μαυροβούνιο

4η αγωνιστική - Δευτέρα 5/10

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο - Αρμενία

5η αγωνιστική - Πέμπτη 12/11

19:00 Αρμενία - Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική - Κυριακή 15/11

16:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία - Αρμενία