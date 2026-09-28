Πυροβολούσε... άσφαιρα η Κύπρος στη Λετονία!

Ισοπαλία που την... πληγώνει πήρε η Εθνική Κύπρου στη Ρίγα, για τη 2η αγωνιστική του Nations League. Όχι τόσο γιατί το εκτός έδρας 0-0 με μια ομάδα που είναι πάνω-κάτω στα μέτρα μας είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά ένεκα της εικόνας της αναμέτρησης, στην οποία η εθνική μας κυριάρχησε κι έχασε μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρώτο της τρίποντο στον β΄ όμιλο της Γ' Κατηγορίας.

Η ομάδα του Απόστολου Μάντζιου έχασε σωρεία ευκαιριών στο «Skonto Stadium» (έχοντας 19 τελικές προσπάθειες έναντι πέντε των γηπεδούχων), όμως δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα καθώς πότε ο Μάτρεβιτς, πότε η αστοχία των διεθνών μας, απέτρεψαν την παραβίαση της εστίας των Λετονών. Πλέον, η Κύπρος έχει έναν βαθμό μετά από δύο (εκτός έδρας) αγώνες και ο στόχος της πρώτης νίκης αναστέλλεται ενόψει του εντός έδρας αγώνα που ακολουθεί με την Αρμενία, παιχνίδι το οποίο χάνουν οι Τσάρουλλα και Σωτηρίου που δέχθηκαν δεύτερη κίτρινη κάρτα σε ισάριθμους αγώνες.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Κύπρο η οποία ήταν καταφανώς ανώτερη από τους γηπεδούχους, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και μέσω των στατιστικών καθότι η εθνική μας είχε 63% κατοχή, 10-1 «σκορ» στις τελικές προσπάθειες και 7-1 στα κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη φάση καταγράφηκε στο 5΄ με κοντινό σουτ του Έντουαρντς στο οποίο ο Μάτρεβιτς ήταν σε ετοιμότητα, αυτό του Πίττα στο 17΄ επίσης αποκρούστηκε από τον αντίπαλο πορτιέρο, ο οποίος στο 27΄ παραλίγο να πληρώσει την άστοχη του έξοδο αλλά η κεφαλιά του Κωστή δεν ήταν καλή. Στο 35΄ ο Μάτρεβιτς είχε την απάντηση στο μακρινό σουτ του Κάστανου, ενώ η κεφαλιά του Πίττα στο 45΄ ήταν άστοχη.

Δεν άλλαξε το σκηνικό στο β΄ μέρος, με την Κύπρο να έχει τις φάσεις και τους Λετονούς να αδυνατούν να απειλήσουν σοβαρά τον Φαμπιάνο. Οι σπουδαιότερες φάσεις καταγράφηκαν στα μέσα του ημιχρόνου, με τους Κωστή (72΄) και Έντουαρντς (74΄ με φάουλ) να μην μπορούν να νικήσουν τον Μάτρεβιτς, ενώ στην εκτέλεση φάουλ του Αγγλοκύπριου άσου η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Η μοναδική μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων ήρθε στο 80΄ με σουτ του Ούντρικις, ενώ η Κύπρος άγγιξε το γκολ στο 90+2΄ όταν ο Έντουαρντς σημάδεψε ξανά το δοκάρι με δυνατό σουτ.

Η συνέχεια

H αποστολή της εθνικής μας ομάδας μετά τους δύο εκτός έδρας αγώνες επιστρέφει το απόγευμα της Τρίτης στην Κύπρο όπου θα δώσει τα άλλα δύο ματς αυτού του «παραθύρου», υποδεχόμενη την Αρμενία για την 3η αγωνιστική (2/10, 19:00) και τη Λετονία για την 4η (5/10, 19:00). Σημειώνεται ότι οι τελευταίες δύο αγωνιστικές του ομίλου θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, όταν η Κύπρος αρχικώς θα φιλοξενηθεί από την Αρμενία (12/11, 19:00) και στο φινάλε θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο (15/11, 16:00).

H βαθμολογία του ομίλου:

1. Μαυροβούνιο 6 (5-3)

2. Αρμενία 3 (4-3)

3. Κύπρος 1 (1-2)

4. Λετονία 1 (0-2)

Η εξέλιξη του αγώνα

Tελος αγώνα

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις.

90' Σουτ του Έντουαρντς, κόντραρε.

88' Κίτρινη κάρτα στον Πίττα.

86' Κακουλλής αντί Κωστή, Πηλέας αντί Τσάρουλλα.

80' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Λετονούς με σουτ του Ούλντρικις, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Σωτηρίου κι έφυγε κόρνερ.

74' Κυπριανού και Τζιωνής αντί Αρτυματά και Λοϊζου.

74' Νέα σπουδαία φάση με εκτέλεση φάουλ του Έντουαρντς, ο Μάτρεβιτς απέκρουσε κι ακολούθως η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι.

72' Μεγάλη ευκαιρία με σουτ του Κωστή, απέκρουσε ο Μάτρεβιτς.

69' Kίτρινη κάρτα στον Σωτηρίου.

64' Kίτρινη κάρτα στον Τσαρούλλα.

62' Κίτρινη κάρτα στον Κωστή.

60' Σουτ του Έντουαρντς, κόντραρε.

56' Πολύ καλές προϋποθέσεις για την Κύπρο με τους Κωστή-Λοϊζου να φεύγουν δύο εναντίον ενός, δεν πρόλαβε ο δεύτερος την πάσα του πρώτου.

51' Σουτ του Έντουαρντς, πολύ άστοχο.

Δεύτερο ημίχρονο

45' Kεφαλιά του Πίττα μετά από μπαλιά του Έντουαρντς, λίγο έξω.

36' Παραλίγο αυτογκόλ μετά από γύρισμα του Λοΐζου για τον Σωτηρίου, μόλις έξω η μπάλα μετά από κακό διώξιμο αμυνόμενου.

35' Ευκαιρία για την εθνική μας με εκτός περιοχής σουτ του Κάστανου, απέκρουσε σε κόρνερ ο Μάτρεβιτς.

32' Μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα πέρασε από αρκετούς διεθνείς μας χωρίς κάποιος να μπορέσει να τη σπρώξει στα δίχτυα.

27' Κεφαλιά του Κωστή μετά από σέντρα του Μαλεκκίδη και άστοχη έξοδο του αντίπαλου πορτιέρο, δεν την έπιασε καλά και η μπάλα πήρε τροχιά παράλληλη με την εστία.

-Ξεκίνησαν να γίνονται κάπως πιο απειλητικοί οι Λετονοί έχοντας δημιουργήσει δύο προϋποθέσεις τα τελευταία λεπτά, χωρίς να φτάσουν πάντως σε αξιόλογη τελική προσπάθεια.

17' Νέα φάση για την Κύπρο με κοντινό σουτ του Πίττα από πλάγια θέση, απόκρουση του Μάτρεβιτς και κόρνερ.

14' Κίτρινη κάρτα στον Γκούτκοβσκις.

5' Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την εθνική μας με τον Έντουαρντς ο οποίος από πολύ κοντά μετά από προσπάθεια του Πίττα έπιασε ένα αδύναμο πλασέ και έδωσε την ευκαιρία στον Μάτρεβιτς να μαζέψει.

2' Επίθεση με προϋποθέσεις για την Κύπρο, δεν πρόλαβε ο Κωστή να κάνει το γύρισμα μετά την ωραία κάθετη μπαλιά του Κάστανου.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην εθνική μας!

ΛΕΤΟΝΙΑ: Μάτρεβιτς, Τσίρκινς, Τσερνομόρντις, Μέλνικς, Έμσις (78΄ Στροτς), Βάπνε, Ζελένκοβς, Σαβάλνιεκς, Τσίγκανικς, Γκούτκοβσκις (78΄ Ντάσκεβιτς), Ουλντρίκις

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Τσαρούλλα (86΄ Πηλέας), Παναγιώτου, Σωτηρίου, Μαλεκκίδης, Αρτυματάς (74΄ Κυπριανού), Κωστή (86΄ Κακουλλής), Κάστανος, Έντουαρντς, Λοΐζου (74΄ Τζιωνής), Πίττας.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14΄ Γκούτκοβσκις, 88΄ Τσερνομόρντις / 62΄ Κωστή, 64΄ Τσαρούλλα, 69΄ Σωτηρίου, 88΄ Πίττας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μίχαλ Οτσενάς (Σλοβακία)

VAR: Μάρτιν Ντόχαλ (Σλοβακία)