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ΒΙΝΤΕΟ: Αφιέρωμα του Europa League στις... ποδιές του Καρέτσα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αλήτικη ντρίμπλα του Καρέτσα κόντρα στη Γερμανία εξέπληξε ολόκληρη την Ευρώπη, με το Europa League να ετοιμάζει ένα αφιερωματικό βίντεο γύρω από τις «ποδιές» του Έλληνα εξτρέμ.

Γαλανόλευκη βραδιά αποδείχθηκε εκείνη της Κυριακής (27/9), μιας και η Ελλάδα κατάφερε κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ ξανά στην ιστορία της. Με σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη υπέταξε με 1-0 τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ και τη νίκησε για πρώτη φορά, ώστε να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου στο Nations League.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς ήταν εντυπωσιακοί για 90 λεπτά απέναντι στην Νασιονάλμανσαφτ, χαρίζοντας ουκ ολίγες μεγάλες στιγμές στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους.

Ένα από τα highlights της βραδιάς πάντως ήταν ξεκάθαρα η αλήτικη ντρίμπλα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Μπούρκαρντ, όταν ο εξτρέμ της Ντόρτμουντ πάτησε τη μπάλα και την πέρασε κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, αποφεύγοντας το μαρκάρισμα.

Η «ποδιά» πάντως πρόκειται για μια αγαπημένη κίνηση στο μενού του νεαρού επιθετικού και το Europa League βρήκε την τέλεια αφορμή για να ετοιμάσει ένα αφιερωματικό βίντεο, με μερικές από τις κορυφαίες αντίστοιχες ενέργειες του Καρέτσα κατά την παρουσία του στη διοργάνωση.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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