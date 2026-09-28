Μάντζιος: «Να διεκδικήσουμε στα επόμενα τους βαθμούς που χάσαμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Απόστολος Μάντζιος μετά την ισοπαλία (0-0) με τη Λετονία στη Ρίγα για τη 2η αγωνιστική του β΄ ομίλου της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League.

Συγκεκριμένα ανέφερε...

«To γκολ χρειάζεται να το έχεις σαν παίκτης, σαν ομάδα. Μας έλειψε το γκολ. Κάποιες στιγμές ήταν μια κακή επιλογή, τα δοκάρια, είχαμε πολλές ευκαιρίες, ήμασταν κυρίαρχοι σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Παίξαμε επιθετικό ποδόσφαιρο, κάθετα, δημιουργήσαμε, απέναντι σε μια ομάδα που αμυνόταν, δυστυχώς δεν βρήκαμε το γκολ που αξίζαμε και φεύγουμε με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί ο ένας βαθμός αλλά υπάρχουν παιχνίδια που μπορούμε να διεκδικήσουμε τους βαθμούς που χάσαμε και να είμαστε μέσα στον στόχο μας.

Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, ελπίζω να έρθει ο κόσμος να μας βοηθήσει. Είναι σημαντικό παιχνίδι το επόμενο. Αν πάρουμε βαθμούς θα αλλάξει η ψυχολογία στην ομάδα».