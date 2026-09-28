Η ποινή που συζητήθηκε για τη Σίτι: Αφαίρεση 20-25 βαθμών κάθε σεζόν για 3-5 χρόνια!

Η απόφαση για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται «ανά πάσα στιγμή», παρά την έφεση που έχει καταθέσει ο σύλλογος. Το «σκάνδαλο του αιώνα», όπως χαρακτηρίζεται πλέον, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όμως οι πρώτες πληροφορίες για το είδος των πιθανών ποινών έχουν αρχίσει να διαρρέουν.

Το The Athletic, που αποκάλυψε την ενοχή της Σίτι την περασμένη Παρασκευή, μίλησε με πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Premier League, ο οποίος αποκάλυψε ποια ήταν η αρχική πρόταση ποινής όταν η υπόθεση ξέσπασε το 2023.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άνταμ Κράφτον, η ιδέα που είχε πέσει στο τραπέζι ήταν η εξής: «Για τις επόμενες τρεις έως πέντε σεζόν, να αφαιρούνται 20-25 βαθμοί κάθε χρόνο. Στην πράξη, αυτό θα έκανε σχεδόν αδύνατη την πρόκριση της Σίτι στο Champions League, αφήνοντάς την στη μέση της βαθμολογίας για 3-5 χρόνια».

Η πρόταση αυτή δεν περιλάμβανε υποβιβασμό, αλλά ουσιαστικό αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές θέσεις μέσω συνεχόμενων βαθμολογικών «χτυπημάτων». Μια ποινή που θα είχε τεράστιο αγωνιστικό και οικονομικό αντίκτυπο, χωρίς να φτάνει στο ακραίο μέτρο της πτώσης κατηγορίας.

Προς το παρόν, όλα παραμένουν στη σφαίρα της εικασίας. Η διαδικασία είναι μακρά και η τελική απόφαση απέχει ακόμη. Ωστόσο, το εύρος των πιθανών κυρώσεων δείχνει ότι η Premier League εξετάζει λύσεις που θα επηρεάσουν βαθιά τη Σίτι για πολλά χρόνια.

Οι Times, την ίδια στιγμή, με τους απόλυτα έγκριτους Μάρτιν Ζίγκλερ και Ματ Λόουτον, αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο θα αποφασιστεί η ποινή που θα επιβληθεί στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για την ενοχή στις 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις του κλαμπ.

«Τις επόμενες εβδομάδες μια νέα επιτροπή αποτελούμενη από τρία άτομα θα πραγματοποιήσει μια είδους ακρόαση για την καταλληλότερη ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί στη Σίτι. Η Premier League θα κάνει τις δικές της προτάσεις, τη στιγμή που σύλλογοι του πρωταθλήματος πιέζουν και αναμένουν βαρύτατη τιμωρία αφαίρεσης βαθμών που θα σημάνει και υποβιβασμό της Σίτι», αναφέρουν οι ρεπόρτερ.

sport-fm.gr