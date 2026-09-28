Δυνατό μήνυμα ενότητας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης από την Ανόρθωση Καλαθόσφαιρα

Με έντονη παρουσία του κόσμου και σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ανόρθωσης Καλαθόσφαιρας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, κοινωνικής υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης.

Η βραδιά έφερε κοντά διοίκηση, αθλητές, προπονητές, παιδιά των ακαδημιών, οικογένειες και φίλους της ομάδας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα και αναδεικνύοντας αυτό που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της Ανόρθωσης: τους ανθρώπους της.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η φιλανθρωπική δράση για το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», στο πλαίσιο του Χρυσού Σεπτέμβρη, με την ομάδα να αναδεικνύει έμπρακτα και την κοινωνική της ευαισθησία.

Ο Πρόεδρος της Ανόρθωσης Καλαθόσφαιρας, Κωνσταντίνος Πιερίδης, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη δυναμική παρουσία και τη στήριξή του, τονίζοντας πως η Ανόρθωση δεν είναι μόνο οι αθλητές που αγωνίζονται στο παρκέ. Είναι τα παιδιά των ακαδημιών, οι οικογένειές τους, οι προπονητές, οι εθελοντές και ολόκληρος ο κόσμος της ομάδας.

Το μήνυμα της βραδιάς ήταν πάνω απ’ όλα μήνυμα ενότητας: όταν λειτουργούμε ως μία οικογένεια και προχωρούμε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Γιατί η Ανόρθωση είναι όλοι οι άνθρωποί της. Και η δύναμή της βρίσκεται στην ενότητά τους.













