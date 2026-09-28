Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του σωματείου ΑΠΟΕΛ - Αφορούν τέσσερις ομάδες

Την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026/27, τα οποία αφορούν τέσσερις ομάδες του, ανακοίνωσε το σωματείο ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες:

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των Εισιτηρίων Διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Με ένα Εισιτήριο Διαρκείας, βρίσκεσαι δίπλα σε τέσσερις ομάδες του Σωματείου:

🏀 Μπάσκετ Ανδρών

🏀 Μπάσκετ Γυναικών

🏐 Βόλεϊ Ανδρών

🏐 Βόλεϊ Γυναικών

Η νέα αγωνιστική περίοδος σηματοδοτεί μια ξεχωριστή χρονιά στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.

Είναι η χρονιά που ο Θρύλος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Έναν αιώνα που γράφτηκε σε κάθε άθλημα, σε κάθε τμήμα που φόρεσε τα γαλαζοκίτρινα. Στη χρονιά των 100 χρόνων, στηρίζουμε τις ομάδες του Σωματείου που συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία για τον ΑΠΟΕΛ.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γενική τιμή: €60

Μέλη Σωματείου ΑΠΟΕΛ και μέλη ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ: €50

Μαθητικό (έως 18 ετών): €40

Το Εισιτήριο Διαρκείας ισχύει για όλους τους εντός έδρας αγώνες της κανονικής περιόδου των πιο πάνω ομάδων για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 και δεν περιλαμβάνει τους αγώνες των Play-Offs.

Για την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας, τα άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω πρέπει να διαθέτουν έγκυρη Κάρτα Φιλάθλου.

Με κάθε αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου, ο κάτοχος θα πιστώνεται με 50 βαθμούς Loyalty στο Σύστημα Επιβράβευσης του ΑΠΟΕΛ. Οι βαθμοί Loyalty θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των κατόχων στις 23 Οκτωβρίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Τα Εισιτήρια Διαρκείας θα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μελών/εισιτηρίων του Σωματείου ΑΠΟΕΛ:

https://tickets.apoel.com.cy

Για την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Μέλη που έχουν ήδη εγγραφεί ή ανανεώσει τη συνδρομή τους μέσω της πλατφόρμας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υφιστάμενο λογαριασμό τους.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς, το Εισιτήριο Διαρκείας θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και θα μπορεί να αποθηκευτεί στο Apple Wallet ή στο Google Wallet του κινητού τηλεφώνου του κατόχου.

ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Παράλληλα με την ηλεκτρονική διάθεση, Εισιτήρια Διαρκείας θα διατίθενται και από το κατάστημα του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα μόλις οι κάρτες τους είναι έτοιμες για παραλαβή.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΕΛ.

ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΗΠΕΔΟ.