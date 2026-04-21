Ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε τη σειρά κόντρα στην ΑΕΚ

Η ομάδα της Λευκωσίας κέρδισε στο Λευκόθεο με 82-79 και ισοφάρισε τη σειρά των ημιτελικών

Μετά από μιαν συναρπαστική αναμέτρηση, ο Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ, ήταν ο νικητής (82-79) της δεύτερης αναμέτρησης για τις θέσεις 4&1, της ημιτελικής φάσης για τα play off της ECOMMBX Basket League, με αντίπαλο την Πετρολίνα ΑΕΚ και έτσι, οι νίκες ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι πλέον στο 1-1.

Ο ΑΠΟΕΛ που προηγήθηκε στο ημίχρονο με 45-29, σε κανένα σημείο δεν έχασε το προβάδισμα, προηγήθηκε και με διαφορά 20 πόντων, αλλά λίγο πριν το τέλος η ΑΕΚ μείωσε στον πόντο, αλλά δεν έφθασε στην ανατροπή.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Funderburg (26 πόντοι – 18 βαθμοί).

Δυναμικό μπάσιμο στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους, που αρχικά προηγήθηκαν με 5-0 και λίγο μετά, με 11-2.

Goudelock, Whyte, Funderburg, ήταν η τριάδα που είχε τον πρώτο λόγο στο εκτελεστικό σκέλος για τον ΑΠΟΕΛ, που σε όλη τη διάρκεια της 1ης περιόδου, είχε το προβάδισμα, του οποίου μάλιστα η τιμή ανέβηκε στο +10, με την ολοκλήρωση της και ενώ το αποτέλεσμα ήταν στο 22-12.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η ΑΕΚ μείωσε σε 22-14, αλλά στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ, χάριν κυρίως στην πολύ καλή ανασταλτική του λειτουργία, ανέβασε τη διαφορά στο +14, όταν προηγήθηκε με 33-19, κάτι που συνέβη στο 16`.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν ο ΑΠΟΕΛ, συνέχισε να αποδίδει πολύ καλά και στις δυο πλευρές του γηπέδου και έτσι, με τη λήξη του ημιχρόνου, προηγήθηκε με 45-29.

Στο +20 (49-29) ανέβασαν τη διαφορά οι γηπεδούχοι στις αρχές της 3ης περιόδου και πλέον είχαν τον πρώτο λόγο για τη νίκη, αλλά απέμενε πάρα πολύς χρόνος…

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 25`, έριξε τη διαφορά στο -15 (55-40) και λίγο πριν το τέλος της 3ης περιόδου, η τιμή της έπεσε στους 10 πόντους (57-47), ενώ στο 30`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 59-47.

Με αρκετό ενδιαφέρον αναμενόταν η 4η περίοδος!

Η ΑΕΚ μείωνε σταθερά τη διαφορά και αφού στο 35`, η τιμή έπεσε στους 5 (65-60), οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και λίγο πριν το τέλος, σε δυο περιπτώσεις μείωσαν στον πόντο (75-74 και 77-76), αλλά οι πρωτοβουλίες του Funderburg στο τέλος, απέφεραν τη νίκη για τον ΑΠΟΕΛ αν και στο τέλος, ο Hollingsworth, αστόχησε σε προσπάθεια για τρίποντο, για να οδηγείτο στην παράταση η αναμέτρηση.

Δεκάλεπτα: 22-12, 45-29, 59-47, 82-79.

Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 15 (2), Whyte 14 (2), Μύθιλλος, Funderburg 26 (1), Μαντοβάνης 11, Κοιλαράς 6 (2), Παπαμιχαήλ 1, Λουκά, Pointer 9 (1).

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 11, Cooper 16 (3), Γιανναράς 9 (3), Nottage 6, McKinnis 14, Βάρσος 5 (1), Hunt 12 (2), Παντελή, Diggs 6.

