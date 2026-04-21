Με απόλυτη σοβαρότητα μπήκε στα playoffs o Παναθηναϊκός

Με τον Τι Τζέι Σορτς να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση ισοφαρίζοντας το προσωπικό ρεκόρ του στην εφετινή σεζόν της Euroleague (21π., με 9/13 σουτ) και καθοριστικούς τους Κένι Φαρίντ (13π., 8ρ.) και Νίκο Ρογκαβόπουλο (11π.), ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σοβαρός κι αποφασιστικός, επικρατώντας της Μονακό με 87-79 στο Telekom Center Athens στο Play-in 7-8.

Το «τριφύλλι» εξασφάλισε την 7η θέση και την είσοδό του στα play off κι ετοιμάζεται πλέον για τις μεγάλες μάχες με τη Βαλένθια μέσα από σειρά «best of five» (με μειονέκτημα έδρας) για ένα «εισιτήριο» στο Final-Four της Αθήνας. Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια με της «νυχτερίδες» στις 28 Απριλίου στη «ROIG Arena», ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί δύο μέρες μετά (30/4) στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79