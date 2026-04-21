Αποφυγή του «εφιάλτη» μετά από 41 χρόνια

Σήμερα ο ΑΠΟΕΛ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (19:00) πρώτου ημιτελικού του κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Οι γαλαζοκίτρινοι, έχοντας μείνει αρκετά πίσω από τους στόχους τους στο πρωτάθλημα, έχουν υποχρέωση να κυνηγήσουν τη μοναδική διέξοδο για κάτι καλό στη φετινή, δύσκολη –ελέω της οικονομικής κατάστασης– χρονιά.

Πίσω από τις αναμετρήσεις με τον Απόλλωνα δεν κρύβεται μόνο άλλη μία επιτυχία και ένας τίτλος, που η ομάδα της Λευκωσίας κατέκτησε για τελευταία φορά το 2015, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα. Εξάλλου, μόνο εάν πάρει το τρόπαιο ο ΑΠΟΕΛ θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για τη νέα χρονιά και θα αποτρέψει να καταγραφεί νέο αρνητικό ρεκόρ στη σύγχρονη ιστορία του.

Εάν οι γαλαζοκίτρινοι δεν κερδίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο θα είναι η δεύτερη σερί χρονιά που θα μείνουν εκτός Ευρώπης, κάτι που συνέβη για τελευταία φορά τη διετία 1982-84. Για την ιστορία, τότε την περίοδο 1982-83 δεν βγήκε στην Ευρώπη, όντας τρίτος στο πρωτάθλημα τη σεζόν 1981-82, ενώ στο κύπελλο η πορεία έφθασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τα ίδια δεδομένα (τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, μέχρι την ημιτελική φάση στο κύπελλο) κι έτσι έμεινε εκτός Ευρώπης για δεύτερη σερί χρονιά.

Σαφώς στον ΑΠΟΕΛ είναι κάτι που απεύχονται να συμβεί, καθώς –πέρα από το πρεστίζ– κάθε πηγή εισροής χρημάτων βοηθάει για να μπορέσει η ομάδα της Λευκωσίας να ορθοποδήσει σταδιακά.