Βάζει μπροστά για «χτίσιμο»

Η Ομόνοια μπήκε στα πλέι οφ με +8 από τη 2η και 3η θέση. Ναι μεν ήταν το απόλυτο φαβορί, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των δέκα αγωνιστικών, όλα ήταν πιθανά. Διασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις διαφορές που είχε αποκτήσει, όμως το ερώτημα ήταν, σε ποια διοργάνωση θα παίξει. Τώρα ξέρει αφού θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League καθώς με το +13 από τη 2η θέση, απομένει απλώς η επίσημη στέψη, η οποία μπορεί να γίνει και την προσεχή αγωνιστική. Αν δηλαδή χάσει βαθμούς η ΑΕΚ και κερδίσει αυτή τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Και αν δεν το πράξει στην 5η αγωνιστική, έχει ακόμη πολλές ευκαιρίες.

Ουσιαστικά μπορεί να προχωρήσει διαδικαστικά θέματα, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη στον δρόμο για τα… αστέρια. Όπως το που θα γίνει η προετοιμασία, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί της στα φιλικά. Κυρίως όμως μπορεί να φορτσάρει, σε ό,τι αφορά το «χτίσιμο», για να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική και πανίσχυρη. Λήγουν συμβόλαια πολύ σημαντικά και το γεγονός, ότι «καθάρισε» το πρωτάθλημα, της δίνει την ευελιξία να κινηθεί πιο γρήγορα. Σε πρώτο πλάνο είναι αυτά των Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μασούρα και Φαμπιάνο, είναι όμως και αυτά των Κυριακίδη, Γιόβετιτς, Εράκοβιτς, Ντιουνκού και Μάριτς. Δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις για κανέναν. Για παράδειγμα, πριν εισέλθει ο Μάρτης, κάποιος θεωρούσε πως οι δύο τελευταίοι ήταν εκτός «Ηλίας Πούλλος». Τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο, μιας και έδειξαν πως μπορούν να «σταθούν» και να ικανοποιήσουν τα "θέλω" του Χένινγκ Μπεργκ. Όπως και ο 27χρονος Κύπριος τερματοφύλακας, που με τις εμφανίσεις του, στέλνει μήνυμα. Να σημειωθεί, πως ο Ευάγγελος Ανδρέου είναι με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ, αλλά μένει ελεύθερος.

Μπορούν όμως να ριχτούν και ματιές σε υποψήφιους στόχους. Έχει δεδομένα μπροστά της για να τους πείσει και αρκετό χρόνο για να τους «ψήσει». Η τροπή που θα πάρουν οι ανανεώσεις, θα καταδείξουν και το πόσες κινήσεις θα γίνουν στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Κομπλέ στη Λεμεσό

Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» την Κυριακή (19:00), αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε ρυθμούς, με την τεχνική ηγεσία μετά από καιρό να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή της. Ακόμη και τους Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα και Ουζόχο, που ήταν στα πιτς και πλέον όλοι μαζί θα μπουν στην τελική ευθεία, με τα παιχνίδια να αποκτούν πανηγυρικό σκηνικό.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι ο Χένινγκ Μπεργκ, όσον αφορά την ενδεκάδα. Θα πορευθεί με την ίδια συνταγή, που στα τελευταία ματς του χάρισε νίκες και σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα.