ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ' κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

Ανοικτή η τρίτη θέση που στέλνει στη ΣΤΟΚ ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, με τρεις ομάδες να νιώθουν τον κίνδυνο

Την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η παραμονή στην Γ’ κατηγορία, μετά τα σημερινά (21/04) αποτελέσματα για την 13η αγωνιστικής της β’ φάσης.

Ο Κούρης Ερήμης πετυχαίνοντας ευρεία νίκη 8-0 επί του ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας, έμεινε ζωντανός, αφού έφθασε τους 33 βαθμούς και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ΘΟΪ Λακατάμιας και Ομόνοια Ψευδά που έχουν 35 και 34 βαθμούς αντίστοιχα.

Την Τρίτη (21/04) η Ομόνοια Ψευδά πέτυχε σημαντική νίκη με 1-0 επί του πρωτοπόρου του ομίλου ΠΟ Ορμήδειας με 1-0, ενώ το ΘΟΪ Λακατάμιας ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 από τα F.C. Λειβάδια 2022.

Σημειώνεται ότι στην τελευταία αγωνιστική οι τρεις ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας.

Είναι ξεκάθαρο ότι στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ για την νέα σεζόν (2026-27) θα αγωνίζονται Άτλας Αγλαντζιάς και ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας και έτσι απομένει η τρίτη ομάδα που θα διαβαθμιστεί.

Το πρόγραμμα της τελευταία αγωνιστικής που θα γίνει το Σάββατο, 25 Απριλίου (όλα τα παιχνίδια στις 16:30): ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας - ΘΟΪ Λακατάμιας, F.C. Λειβάδια 2022 - Άτλας Αγλαντζιάς, Οθέλλος - Ομόνοια Ψευδά, ΠΟ Ορμήδειας - Κούρης Ερήμης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Π.Ο. Ορμήδειας 39, Oθέλλος 39, F.C. Λειβάδια 2022 37, ΘΟΪ Λακατάμιας 35, Ομόνοια Ψευδά 34, Κούρης Ερήμης 33, Άτλας Αγλαντζιάς 28, ΑΠΟΝΑ 3.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ανδρέας Βρυωνίδης στο συνέδριο διευθυντών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Στο «κόλπο» για Μαυροπάνο και η Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ» και οι «reds» έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελεγχόμενη μεν, αλλά...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε γιγαντοοθόνη ο ημιτελικός με την Πάφο και μετά η προσοχή στον Κεραυνό

ΑΕΛ

|

Category image

Αναβλήθηκε η συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Sold out σε λίγες ώρες ο πρώτος ημιτελικός Ατλέτικο-Άρσεναλ για το Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει το πλάνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη - Ο λόγος του ταξιδιού πριν τον τελικό του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη