«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

Την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η παραμονή στην Γ’ κατηγορία, μετά τα σημερινά (21/04) αποτελέσματα για την 13η αγωνιστικής της β’ φάσης.

Ο Κούρης Ερήμης πετυχαίνοντας ευρεία νίκη 8-0 επί του ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας, έμεινε ζωντανός, αφού έφθασε τους 33 βαθμούς και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ΘΟΪ Λακατάμιας και Ομόνοια Ψευδά που έχουν 35 και 34 βαθμούς αντίστοιχα.

Την Τρίτη (21/04) η Ομόνοια Ψευδά πέτυχε σημαντική νίκη με 1-0 επί του πρωτοπόρου του ομίλου ΠΟ Ορμήδειας με 1-0, ενώ το ΘΟΪ Λακατάμιας ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 από τα F.C. Λειβάδια 2022.

Σημειώνεται ότι στην τελευταία αγωνιστική οι τρεις ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας.

Είναι ξεκάθαρο ότι στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ για την νέα σεζόν (2026-27) θα αγωνίζονται Άτλας Αγλαντζιάς και ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας και έτσι απομένει η τρίτη ομάδα που θα διαβαθμιστεί.

Το πρόγραμμα της τελευταία αγωνιστικής που θα γίνει το Σάββατο, 25 Απριλίου (όλα τα παιχνίδια στις 16:30): ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας - ΘΟΪ Λακατάμιας, F.C. Λειβάδια 2022 - Άτλας Αγλαντζιάς, Οθέλλος - Ομόνοια Ψευδά, ΠΟ Ορμήδειας - Κούρης Ερήμης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Π.Ο. Ορμήδειας 39, Oθέλλος 39, F.C. Λειβάδια 2022 37, ΘΟΪ Λακατάμιας 35, Ομόνοια Ψευδά 34, Κούρης Ερήμης 33, Άτλας Αγλαντζιάς 28, ΑΠΟΝΑ 3.