«Εξαντλήστε κάθε εισιτήριο και αποφύγετε κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά»

Η διοίκηση του Απόλλωνα, ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ (22/04) για το πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων στην ημιτελική φάση του κυπέλλου, κάνει κάλεσμα στον κόσμο της να εξαντλήσει κάθε εισιτήριο και παράλληλα τους καλεί να αποφύγουν κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά.

Η ανακoίνωση:

«Ο Απόλλωνας Λεμεσού απευθύνει κάλεσμα στους χιλιάδες υποστηρικτές του να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο εισιτήριο που μας αναλογεί για το παιχνίδι κυπέλλου με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ (https://tickets.apollon.com.cy).

Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές και προσωπικό καλούμε όλους τους φιλάθλους να προστατεύσουν την ομάδα μας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αντιαθλητική συμπεριφορά που μπορεί να αποβεί ζημιογόνα για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιβολής ποινής σε περίπτωση νέας παραπομπής στον Αθλητικό Δικαστή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει είτε σε διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών είτε σε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε εκτός έδρας παιχνίδια και στις δύο διοργανώσεις.

Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρουμε εντός του αγωνιστικού χώρου πυρσούς, κροτίδες ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Με τη φωνή, το πάθος και τα κασκόλ μας μπορούμε να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θα ωθήσει την ομάδα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ας σταθούμε δίπλα στην ομάδα με τον τρόπο που αρμόζει στον κόσμο και την ένδοξη ιστορία του Απόλλωνα Λεμεσού»