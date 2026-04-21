Αποβάθρες στη Λεμεσό παίρνουν τα ονόματα των Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελενδρίτου

Με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, γνωστοποιείται ότι την ερχόμενη Τρίτη (28/04) θα γίνει ονοματοδοσία σε δύο αποβάθρες, δίνοντάς τους τα ονόματα των Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελενδρίτου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Παύλος Κοντίδης και η Καρολίνα Πελενδρίτου δεν είναι μόνο κορυφαίοι Ολυμπιονίκες της Κύπρου.

Είναι δικοί μας άνθρωποι. Αθλητές που μεγάλωσαν και διακρίθηκαν μέσα από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού.

Την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, ο Δήμος Λεμεσού προχωρά σε μια ξεχωριστή τελετή ονοματοδοσίας στο Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, δίνοντας τα ονόματα των δύο αθλητών σε ισάριθμες αποβάθρες:

Αποβάθρα «Παύλος Κοντίδης»

Αποβάθρα «Καρολίνα Πελενδρίτου»

Ένα σημείο της πόλης συνδεδεμένο με τη θάλασσα, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, τιμώντας δύο ανθρώπους που τίμησαν την Κύπρο σε όλο τον κόσμο.

Από τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού…

στα Ολυμπιακά μετάλλια…

και τώρα, για πάντα χαραγμένοι στη Λεμεσό.

Θερμά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Λεμεσού και Δημοτικό συμβούλιο για την αξιέπαινη πρωτοβουλία για την αναγνώριση των αθλητών μας οι οποίοι έβγαλαν την Κύπρο και την Λεμεσό μας από την αθλητική αφάνεια και την έκαναν γνωστή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη ολόκληρου του πλανήτη μας!

Η πορεία τους είναι έμπνευση για όλους μας.

Συνεχίζουμε να κρατάμε τη φλόγα ζωντανή.