Το μοναδικό Bedrock Gravel Festival επιστρέφει στις 25 Απριλίου

Με την ποδηλασία Gravel να παρουσιάζει διεθνώς εκπληκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια, το Bedrock Gravel Festival αποτελεί μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο. Για το 2026 ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου με καινοτομίες που το καθιστούν ως μια καλή επιλογή για όλους τους λάτρεις της ποδηλασίας σε χώμα, από αρχάριους μέχρι πιο προχωρημένους.

Ο αγώνας διοργανώνεται από την Activate Cyprus, που εξειδικεύεται στον ποδηλατικό και τριαθλητικό τουρισμό και διεξάγεται στην Τόχνη, όπου και εδρεύει η εταιρεία.

Έχοντας διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2023, το Bedrock Gravel Festival προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να συνδυαστεί η αγάπη για την ποδηλασία στο χώμα με την κοινωνική συναναστροφή σε πανέμορφα τοπία της Κύπρου.

Στον φετινό αγώνα, πέραν από τις σταθερές διαδρομές των 110χλμ και 70χλμ, προστίθενται άλλες δυο διαδρομές. Η διαδρομή των 33χλμ, μεσαίας δυσκολίας, που προσφέρει μία τέλεια περιπέτεια και η διαδρομή των 20χλμ που είναι ιδανική για αρχάριους ή για κάποιους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία πραγματοποιώντας μία χαλαρή βόλτα.

Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ωραίες χωμάτινες διαδρομές και τα όμορφα τοπία του νησιού, ζώντας την μοναδική ατμόσφαιρα του Bedrock. Φυσικά, μετά τον αγώνα θα ακολουθήσουν οι απονομές κι έπειτα το καθιερωμένο BBQ Party και το Beer Tasting.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής στο Bedrock Gravel Festival στο www.activatecyprus.com/gravelfest-cyprus-race.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

