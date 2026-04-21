Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

Οι δύο προσεχείς αγώνες που θα δώσει στην «Αρένα», κόντρα σε Άρη και Απόλλωνα, αναμένεται να καθορίσουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ευρωπαϊκή προοπτική της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Εφόσον πετύχει το απόλυτο των νικών στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της, τότε η ομάδα της Λάρνακας θα έχει κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, όπου κι εκεί θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο για την ώρα το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο, που θα γίνει το Σάββατο (25/4, 19:00) εναντίον του Άρη. Η επιστροφή στις νίκες μετά από τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (δύο ισοπαλίες και μία ήττα) φαντάζει επιτακτική ανάγκη για τους κιτρινοπράσινους.

Το ευτύχημα για τον Χάβι Ροθάδα είναι ότι «μεγαλώνει» η φαρέτρα του ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων αγώνων, αφού το περασμένο Σάββατο στο «Στέλιος Κυριακίδης» έκανε ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα ο Ισραηλινός αριστερός οπισθοφύλακας Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ, ο Ρόμπερτ Μουντραζίγια είδε δίχτυα για πρώτη φορά με την κιτρινοπράσινη φανέλα χαρίζοντας επί της ουσίας τον πολύτιμο βαθμό, ενώ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από απουσία τριών μηνών λόγω τραυματισμού ο Γιώργος Ναούμ. Ήταν το πρώτο ματς όπου οι νεοφερμένοι Ιανουαρίου είχαν συμβολή στο αποτέλεσμα. Κι ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, είναι πολύ σημαντικό η τεχνική ηγεσία να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους κι ετοιμοπόλεμους, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός πλάνων για το υπόλοιπο της σεζόν είναι οι Τσακόν, Αμίν, Σαμπορίτ και Καμπρέρα, τέσσερις πολύτιμες μονάδες για την ομάδα.

Η πολύ καλή εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου στην Πάφο θα πρέπει να αποτελέσει «φάρο» για την ΑΕΚ ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων, που έπονται, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν και τους κατόχους των θέσεων, που οδηγούν στα ευρωπαϊκά σαλόνια της νέας περιόδου. Όπως έχει σήμερα η κατάσταση, η ΑΕΚ κρατά την τύχη της στα χέρια της. Τα παιχνίδια στην «Αρένα» θα κρίνουν πολλά…

Στα αγωνιστικά, στον αγώνα με τον Άρη θα είναι εκτός ο Ρούμπιο, επιστρέφει ο Ρομπέρζ, ενώ τις επόμενες μέρες θα φανεί η σοβαρότητα του προβλήματος του Πέτρου Ιωάννου.