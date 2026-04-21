Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ήταν το πρώτο ματς όπου οι νεοφερμένοι Ιανουαρίου είχαν συμβολή στο αποτέλεσμα

Οι δύο προσεχείς αγώνες που θα δώσει στην «Αρένα», κόντρα σε Άρη και Απόλλωνα, αναμένεται να καθορίσουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την ευρωπαϊκή προοπτική της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Εφόσον πετύχει το απόλυτο των νικών στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της, τότε η ομάδα της Λάρνακας θα έχει κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, όπου κι εκεί θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο για την ώρα το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο, που θα γίνει το Σάββατο (25/4, 19:00) εναντίον του Άρη. Η επιστροφή στις νίκες μετά από τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς τρίποντο (δύο ισοπαλίες και μία ήττα) φαντάζει επιτακτική ανάγκη για τους κιτρινοπράσινους.

Το ευτύχημα για τον Χάβι Ροθάδα είναι ότι «μεγαλώνει» η φαρέτρα του ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων αγώνων, αφού το περασμένο Σάββατο στο «Στέλιος Κυριακίδης» έκανε ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα ο Ισραηλινός αριστερός οπισθοφύλακας Γιαχάφ Γκουρφίνγκελ, ο Ρόμπερτ Μουντραζίγια είδε δίχτυα για πρώτη φορά με την κιτρινοπράσινη φανέλα χαρίζοντας επί της ουσίας τον πολύτιμο βαθμό, ενώ επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από απουσία τριών μηνών λόγω τραυματισμού ο Γιώργος Ναούμ. Ήταν το πρώτο ματς όπου οι νεοφερμένοι Ιανουαρίου είχαν συμβολή στο αποτέλεσμα. Κι ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, είναι πολύ σημαντικό η τεχνική ηγεσία να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους κι ετοιμοπόλεμους, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός πλάνων για το υπόλοιπο της σεζόν είναι οι Τσακόν, Αμίν, Σαμπορίτ και Καμπρέρα, τέσσερις πολύτιμες μονάδες για την ομάδα.

Η πολύ καλή εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου στην Πάφο θα πρέπει να αποτελέσει «φάρο» για την ΑΕΚ ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων, που έπονται, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν και τους κατόχους των θέσεων, που οδηγούν στα ευρωπαϊκά σαλόνια της νέας περιόδου. Όπως έχει σήμερα η κατάσταση, η ΑΕΚ κρατά την τύχη της στα χέρια της. Τα παιχνίδια στην «Αρένα» θα κρίνουν πολλά…

Στα αγωνιστικά, στον αγώνα με τον Άρη θα είναι εκτός ο Ρούμπιο, επιστρέφει ο Ρομπέρζ, ενώ τις επόμενες μέρες θα φανεί η σοβαρότητα του προβλήματος του Πέτρου Ιωάννου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ανδρέας Βρυωνίδης στο συνέδριο διευθυντών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Στο «κόλπο» για Μαυροπάνο και η Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ» και οι «reds» έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελεγχόμενη μεν, αλλά...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε γιγαντοοθόνη ο ημιτελικός με την Πάφο και μετά η προσοχή στον Κεραυνό

ΑΕΛ

|

Category image

Αναβλήθηκε η συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Sold out σε λίγες ώρες ο πρώτος ημιτελικός Ατλέτικο-Άρσεναλ για το Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει το πλάνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη - Ο λόγος του ταξιδιού πριν τον τελικό του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη