Σίνερ: «Στο μυαλό μου το πιο σημαντικό πράγμα είναι το Roland-Garros»

O Γιάνικ Σίνερ, No1 στην παγκόσμια κατάταξη, λίγο πριν...μπει στο  Madrid Masters 1000, όπου μπορεί να κερδίσει ένα πέμπτο συνεχόμενο τουρνουά σε αυτή την κατηγορία, επανέλαβε σήμερα (21/4) ότι ο κύριος στόχος του είναι να βρίσκεται στην «καλύτερη δυνατή φόρμα» για το Roland-Garros σε ένα μήνα.

 «Ποτέ δεν έχω παίξει πολύ καλά στη Μαδρίτη», επέμεινε ο 24χρονος Σίνερ, ο οποίος δεν έχει προχωρήσει ποτέ πέρα από τα προημιτελικά στην ισπανική πρωτεύουσα.

 «Προσπαθώ να βελτιωθώ ως παίκτης και αυτή είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις λόγω ορισμένων παραγόντων, όπως το υψόμετρο και ο άνεμος», εξήγησε ο Ιταλός. 

 Ο στόχος του είναι σαφής: «Ξέρω στο μυαλό μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το Roland-Garros. Προσπαθούμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα εκεί», τόνισε, ενώ είπε ότι λυπάται για την απουσία του  Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος υποφέρει από τραυματισμό στον καρπό. 

 «Από πέρυσι, έχουμε παίξει πολλά τουρνουά μαζί. Ξέρω επίσης ότι αν θέλω να παίξω με τον Κάρλος, θα είναι στον τελικό και ο δρόμος προς έναν τελικό είναι πολύ μακρύς», εξήγησε ο Σίνερ.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

