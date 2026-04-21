Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

Mε τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του Grand Slam στο Ιέρς για τον Παύλο Κοντίδης, ο οποίος με συμπληρωμένες τέσσερις ιστιοδρομίες βρίσκεται στην 18η θέση της γενικής κατάταξης της ILCA7.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος την Τρίτη (21/04) ήταν 15ος στην πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας - και τρίτης γενικότερα, ενώ έπειτα έκανε την καλύτερη κούρσα του μέχρις στιγμής στη διοργάνωση τερματίζοντας δεύτερος.

Ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού θα αγωνιστεί στον Χρυσό Στόλο από την Τετάρτη, οπότε και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τρεις ιστιοδρομίες.

Στον Χρυσό Στόλο, στα IQFOIL, θα συμμετέχει και η Νατάσα Λάππα, που πλέον είναι στην 17η θέση, ενώ εκπληκτική άνοδο στην γενική κατάταξη των Laser (ILCA6) κατέγραψε η Μαριλένα Μακρή που μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας και με συμπληρωμένες πέντε ιστιοδρομίες παρουσίασε άνοδο 18 θέσεων και φιγουράρει στην 42ή θέση.