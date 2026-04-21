Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

Οι θέσεις των Κύπριων ιστιοπλόων μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας στο Grand Slam του Ιέρς

Mε τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του Grand Slam στο Ιέρς για τον Παύλο Κοντίδης, ο οποίος με συμπληρωμένες τέσσερις ιστιοδρομίες βρίσκεται στην 18η θέση της γενικής κατάταξης της ILCA7.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος την Τρίτη (21/04) ήταν 15ος στην πρώτη ιστιοδρομία της ημέρας - και τρίτης γενικότερα, ενώ έπειτα έκανε την καλύτερη κούρσα του μέχρις στιγμής στη διοργάνωση τερματίζοντας δεύτερος.

Ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού θα αγωνιστεί στον Χρυσό Στόλο από την Τετάρτη, οπότε και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τρεις ιστιοδρομίες.

Στον Χρυσό Στόλο, στα IQFOIL, θα συμμετέχει και η Νατάσα Λάππα, που πλέον είναι στην 17η θέση, ενώ εκπληκτική άνοδο στην γενική κατάταξη των Laser (ILCA6) κατέγραψε η Μαριλένα Μακρή που μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας και με συμπληρωμένες πέντε ιστιοδρομίες παρουσίασε άνοδο 18 θέσεων και φιγουράρει στην 42ή θέση.

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ανδρέας Βρυωνίδης στο συνέδριο διευθυντών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε αναβολή του πρώτου αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Στο «κόλπο» για Μαυροπάνο και η Νιουκάστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ» και οι «reds» έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελεγχόμενη μεν, αλλά...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Σε γιγαντοοθόνη ο ημιτελικός με την Πάφο και μετά η προσοχή στον Κεραυνό

ΑΕΛ

|

Category image

Αναβλήθηκε η συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Sold out σε λίγες ώρες ο πρώτος ημιτελικός Ατλέτικο-Άρσεναλ για το Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει το πλάνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη - Ο λόγος του ταξιδιού πριν τον τελικό του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη