ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

«Απάντηση» με πειστική πρόκριση

Η αυριανή αναμέτρηση είναι υψίστης σημασίας για τους γαλάζιους

Κατήφεια, προβληματισμός και απογοήτευση επικρατούν στο στρατόπεδο της Πάφος FC, μετά το τέταρτο διαδοχικό κακό αποτέλεσμα, στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Στοιχεία ωστόσο τα οποία οφείλει να αφήσει στην άκρη, ώστε να δείξει αντίδραση στον επαναληπτικό με την ΑΕΛ (22/04, 17:00), όπου καλείται να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα. Στο ενδεχόμενο «αυτοκτονίας», οι αντιδράσεις και οι εξελίξεις θα είναι αλυσιδωτές στο οικοδόμημα των γαλάζιων.

Ο Άλμπερτ Θελάδες βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο - κυρίως του κόσμο - ενώ η διοίκηση ζυγίζει τα δεδομένα για τη νέα περίοδο, καθώς η τρέχουσα δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο. Αν η Πάφος FC καταφέρει να πανηγυρίσει κατάκτηση κυπέλλου, αυτό δεν θα «κρύψει» τις παθογένειες και την αστάθεια που έδειξε μετά την αποχώρηση του Καρσέδο κι εν τέλει στοίχισαν στη μάχη του πρώτου εγχώριου τίτλου.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως η αυριανή αναμέτρηση είναι υψίστης σημασίας για τους γαλάζιους. «Νεκρά» διαστήματα που θα δώσουν χώρο και χρόνο στην ΑΕΛ ενδέχεται να αποβούν μοιραία, κι έτσι η συγκέντρωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, στην σημερινή και τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Μιχαήλ, Όρσιτς και Νταβίντ Λουίζ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποβάθρες στη Λεμεσό παίρνουν τα ονόματα των Παύλου Κοντίδη και Καρολίνας Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σίνερ: «Στο μυαλό μου το πιο σημαντικό πράγμα είναι το Roland-Garros»

Τένις

|

Category image

«Στόχος μου είναι να κερδίζω κάθε αγώνα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βάζει μπροστά για «χτίσιμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε τη σειρά κόντρα στην ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Απάντηση» με πειστική πρόκριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει την νέα επιτροπή των οκτώ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποφυγή του «εφιάλτη» μετά από 41 χρόνια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξαντλήστε κάθε εισιτήριο και αποφύγετε κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το μοναδικό Bedrock Gravel Festival επιστρέφει στις 25 Απριλίου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στην 18ή θέση ο Κοντίδης μετά τη δεύτερη ημέρα στο Ιέρς, άνοδος και για Λάππα και Μακρή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Φωτιά» η μάχη για την παραμονή στην Γ’ κατηγορία, κρίνεται στο φινάλε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η φαρέτρα που μεγαλώνει και η «Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ανδρέας Βρυωνίδης στο συνέδριο διευθυντών τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη