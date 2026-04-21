«Απάντηση» με πειστική πρόκριση

Κατήφεια, προβληματισμός και απογοήτευση επικρατούν στο στρατόπεδο της Πάφος FC, μετά το τέταρτο διαδοχικό κακό αποτέλεσμα, στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Στοιχεία ωστόσο τα οποία οφείλει να αφήσει στην άκρη, ώστε να δείξει αντίδραση στον επαναληπτικό με την ΑΕΛ (22/04, 17:00), όπου καλείται να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα. Στο ενδεχόμενο «αυτοκτονίας», οι αντιδράσεις και οι εξελίξεις θα είναι αλυσιδωτές στο οικοδόμημα των γαλάζιων.

Ο Άλμπερτ Θελάδες βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο - κυρίως του κόσμο - ενώ η διοίκηση ζυγίζει τα δεδομένα για τη νέα περίοδο, καθώς η τρέχουσα δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο. Αν η Πάφος FC καταφέρει να πανηγυρίσει κατάκτηση κυπέλλου, αυτό δεν θα «κρύψει» τις παθογένειες και την αστάθεια που έδειξε μετά την αποχώρηση του Καρσέδο κι εν τέλει στοίχισαν στη μάχη του πρώτου εγχώριου τίτλου.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως η αυριανή αναμέτρηση είναι υψίστης σημασίας για τους γαλάζιους. «Νεκρά» διαστήματα που θα δώσουν χώρο και χρόνο στην ΑΕΛ ενδέχεται να αποβούν μοιραία, κι έτσι η συγκέντρωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, στην σημερινή και τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα των Μιχαήλ, Όρσιτς και Νταβίντ Λουίζ.