ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

Πίκρα και μεγάλη στεναχώρια στο Δασάκι γιατί ο Εθνικός ήταν αρκετά καλός με την Ε.Ν. Ύψωνα αλλά δεν πήρε τίποτα. Δεν άξιζε να χάσει και τούτο πίκρανε πάρα πολύ όλους.  Ήταν «σκληρός» ο τρόπος που ηττήθηκε, γιατί δέχθηκε το 2-1 κόντρα στην ροή του αγώνα. Ένα είναι να μην παίζεις και να χάνεις και άλλο να δίνεις πολλά και να μην παίρνεις τίποτα.

Κρατάει την καλή εμφάνιση

Παρά την ήττα, την πίκρα και την απογοήτευση ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς κρατάει την καλή εμφάνιση. Ο προπονητής του Εθνικού συνεχίζει να ελπίζει και να πιστεύει στην ανατροπή και την παραμονή. Ακολουθεί το κρίσιμο ματς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Δασάκι.

Βαθμολογικά δεν άλλαξε κάτι

Παρά την ήττα από την Κράσαβα υπάρχει και κάτι το θετικό που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ήττα και του Ολυμπιακού από τον Ακρίτα που κρατάει τον Εθνικό στο κόλπο της παραμονής. Ουσιαστικά παρά την ήττα βαθμολογικά δεν άλλαξε κάτι. Μπορεί να έπεσε ξανά στην προτελευταία θέση αλλά με τους 27 βαθμούς συνεχίζει βάσιμα να ελπίζει.

6ο γκολ του Γιούση

Ο Γιούσης πέτυχε το γκολ στο Αμμόχωστος με πέναλτι και έφθασε στα έξι γκολ. Ο Αντερέγκεν ήταν μέσα στις φάσεις αλλά δεν είδε δίκτυα σε ακόμη ένα παιχνίδι. Ο Οφόρι επανήλθε μετά από καιρό και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

