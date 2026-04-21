Έφερε στεναχώρια ο τρόπος

Πίκρα και μεγάλη στεναχώρια στο Δασάκι γιατί ο Εθνικός ήταν αρκετά καλός με την Ε.Ν. Ύψωνα αλλά δεν πήρε τίποτα. Δεν άξιζε να χάσει και τούτο πίκρανε πάρα πολύ όλους. Ήταν «σκληρός» ο τρόπος που ηττήθηκε, γιατί δέχθηκε το 2-1 κόντρα στην ροή του αγώνα. Ένα είναι να μην παίζεις και να χάνεις και άλλο να δίνεις πολλά και να μην παίρνεις τίποτα.

Κρατάει την καλή εμφάνιση

Παρά την ήττα, την πίκρα και την απογοήτευση ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς κρατάει την καλή εμφάνιση. Ο προπονητής του Εθνικού συνεχίζει να ελπίζει και να πιστεύει στην ανατροπή και την παραμονή. Ακολουθεί το κρίσιμο ματς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Δασάκι.

Βαθμολογικά δεν άλλαξε κάτι

Παρά την ήττα από την Κράσαβα υπάρχει και κάτι το θετικό που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ήττα και του Ολυμπιακού από τον Ακρίτα που κρατάει τον Εθνικό στο κόλπο της παραμονής. Ουσιαστικά παρά την ήττα βαθμολογικά δεν άλλαξε κάτι. Μπορεί να έπεσε ξανά στην προτελευταία θέση αλλά με τους 27 βαθμούς συνεχίζει βάσιμα να ελπίζει.

6ο γκολ του Γιούση

Ο Γιούσης πέτυχε το γκολ στο Αμμόχωστος με πέναλτι και έφθασε στα έξι γκολ. Ο Αντερέγκεν ήταν μέσα στις φάσεις αλλά δεν είδε δίκτυα σε ακόμη ένα παιχνίδι. Ο Οφόρι επανήλθε μετά από καιρό και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.