Σούπερ διπλό για την ΑΕΛ και βήμα προς τους τελικούς

Η ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ έκανε το μπρέικ στον πρώτο ημιτελικό της ECOMMBX Basket League, επικρατώντας εκτός έδρας του Κεραυνού Στροβόλου με 87-80 και παίρνοντας προβάδισμα 1-0 στη σειρά, που πλέον μεταφέρεται στη Λεμεσό και το «Νίκος Σολωμονίδης» την ερχόμενη Τετάρτη (22/4).

Ο Κεραυνός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του στο πρώτο ημίχρονο, χτίζοντας μικρές αλλά σημαντικές διαφορές, κυρίως μέσα από την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι και την επιθετική του συνέπεια. Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας τον έλεγχο, ωστόσο η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα.

Στην τρίτη περίοδο, η ΑΕΛ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση και κυρίως εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Κεραυνού. Με επιμέρους σκορ 29-17 στο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά και πήραν ψυχολογία για τη συνέχεια.

Στην τέταρτη περίοδο, το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο, με τον Κεραυνό να προσπαθεί να επιστρέψει, με κύριο πρωταγωνιστή τον Φίλιππο Τίγκα, μειώνοντας τη διαφορά σε κρίσιμα σημεία. Ωστόσο, η ΑΕΛ διατήρησε την ψυχραιμία της στο τέλος, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και τη γραμμή των ελευθέρων βολών, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 87-80.

Κορυφαίοι για την ομάδα της Λεμεσού ήταν οι Tyrn Flowers (25π.) και Myles Tate (21π.), με σημαντική συνεισφορά και από τον Donte Clark (19π.). Από πλευράς Κεραυνού, ξεχώρισαν οι Deondre Burns με 18 και Atin Wright με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 38-35, 55-64, 80-87.

Κεραυνός (Ιωάννης Δαμαλής): Huntley-Hatfield 12, Burns 18, Μιχαήλ 8 (2), Wright 16 (3), Παυλίδης 2, Πασιαλής, Στυλιανού 9 (2), Φ. Τίγκας 12, Σ. Τίγκας 3 (1), Crockett.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 19, Αρμακόλας 6 (2), Tate 21 (1), Flowers 25, Taylor 8, Μάρκου, Μονιάτης 3 (1), Γεωργίου 5 (1), Watts.