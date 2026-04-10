Επιστροφή για Τόνι Κωνσταντινίδη

Στη Ρουμανία θα είναι η επόμενη δουλειά του Τόνι Κωνσταντινίδη, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους.

Ο Κύπριος τεχνικός θα αναλάβει την ρουμανική Βαλσέα 1924, επιστρέφοντας σε ένα πρωτάθλημα που είχε εργαστεί και πριν από μία δεκαετία.

Συγκεκριμένα είχε δουλέψει στην Ενέρτζια Τάργκου με την οποία μάλιστα είχε καταγράψει και ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Στο πλάι του θα είναι ο Τσιπριάν Ενάκε, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού προπονητή.