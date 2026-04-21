Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει την νέα επιτροπή των οκτώ

Η πρώτη απόφαση της νέας επιτροπής που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα θα αφορά την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή. Και τούτο είναι κάτι που η νέα επιτροπή είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή που εξέφρασα το ενδιαφέρον για να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Μάλιστα θα προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη τεχνικού τεχνικού διευθυντή για να βάλει μπρος τον προγραμματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν επαφές με συγκεκριμένα άτομα και σύντομα αναμένονται εξελίξεις για τον τεχνικό διευθυντή που σε συνεργασία με την επιτροπή θα αναλάβει το κτίσιμο της νέας Ένωσης.

Έγινε η συνάντηση με την διοίκηση

Χθες έγινε η συνάντηση της επιτροπή των οκτώ με την διοίκηση του σωματείου. Ενημερώθηκε για τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας και ξεκίνησε άμεσα δουλειά. Η επιτροπή των 8 αποτελείται από τους Δαμιανό Κουζαλή, Βαγγέλη Βίττη, Μαυρίκιο Μαυρουδή, Θεόδωρο Χατζηζαχαρία, Μαρία Κώνσταντου, Γιώργο Καλλίσιη, Φώτη Θωμά, Νίκο Φλουρκά.