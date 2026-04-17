Το πρώτο βήμα προς τους τελικούς

Σε ρυθμούς ημιτελικής φάσης περνάει η ΕCOMMBX Basket League, με τις ομάδες που είχαν εξασφαλίσει τις τέσσερις πρώτες θέσεις στο τέλος της κανονικής περιόδου, να διεκδικούν το πρώτο βήμα για πρόκρισή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η αρχή γίνεται με το ζευγάρι της Πετρολίνα ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ Perestroika, με τους κιτρινοπράσινους που είχαν πάρει την πρώτη θέση στις προηγούμενες φάσεις, να υποδέχονται τους γαλαζοκιτρίνους (σ.σ. ήταν τέταρτοι) απόψε, στις 19:30, στο «Κίτιον». Το πρώτο παιχνίδι στο άλλο ζευγάρι, ανάμεσα στον Κεραυνό και την TRIA EKA AEΛ, που είχαν πάρει τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου (18/04, 17:00) στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας». Σημειώνεται, ότι η πρόκριση κρίνεται στις τρεις επιτυχίες.