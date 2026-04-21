ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Στόχος μου είναι να κερδίζω κάθε αγώνα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Στόχος μου είναι να κερδίζω κάθε αγώνα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο»

H Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται αύριο (22/4) την Ναντ, σε εξ αναβολής αγώνα της Ligue 1 (26η αγωνιστική), στοχεύοντας να διευρύνει σε  τέσσερις τους βαθμούς που την χωρίζουν από τη-δεύτερη-Λανς.  

 Μιλώντας στο PSG TV λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, τόνισε: 

 «Έχουμε δύο αγώνες στο πρωτάθλημα (Ναντ και μετά Ανζέ το Σάββατο). Θα δούμε με ηρεμία πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι τραυματίες παίκτες (συμπεριλαμβανομένου του Νούνο Μέντες), αλλά δεν ξέρω για τον Βιτίνια.

 Οι τελευταίοι πέντε ή δέκα αγώνες ήταν οι χειρότεροι. Ειδικά εναντίον ομάδων που δυσκολεύονται. Θα είναι πιο δύσκολο από ό,τι εναντίον της Λιόν. Αύριο θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αν περιμένετε έναν εύκολο αγώνα όπου μπορείτε να φάτε ποπ κορν και να πιείτε αναψυκτικό, ξεχάστε το. Η Ναντ έχει ποιοτικούς παίκτες. Αν περιμένετε έναν εύκολο αγώνα, Ξέχασέ το!»

 Στη συνέχεια  ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να τελειώνεις δυναμικά τις σεζόν του:

 «Στόχος μου είναι να κερδίζω κάθε αγώνα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Είναι σύνηθες για τις ομάδες μας να τελειώνουν δυναμικά. Είναι πάντα ένα κίνητρο».

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

