Πήρε τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ

Με νίκη της Πετρολίνα ΑΕΚ ολοκληρώθηκε στο «Κίτιον», η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα της Λάρνακας και στον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ, για τις θέσεις 1&4, των ημιτελικών play off της ECOMMBX Basket League.

Η ΑΕΚ κέρδισε με 99-77 και έτσι χρειάζεται δυο ακόμη νίκες για να προκριθεί στην τελική φάση και ενώ στο 20λεπτο, το αποτέλεσμα ήταν στο ισόπαλο 50-50.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Hollingsworth (24 πόντοι – 40 βαθμοί).

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το πρώτο μισό της αναμέτρησης, καθώς μετά το 27-25, αποτέλεσμα με το οποίο η ΑΕΚ είχε προηγηθεί στο τέλος της 1ης περιόδου, το αποτέλεσμα στο ημίχρονο ήταν ισόπαλο με 50-50.

Η ΑΕΚ, που κατά το πρώτο ημίχρονο εύρισκε αρκετές λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι κυρίως από τους Hollingsworth, Cooper, McKinnis και ενώ είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα κατά την 1η περίοδο.

Ωστόσο ο ΑΠΟΕΛ, που είχε τον Goudelock, ως κύρια απειλή για το καλάθι της ΑΕΚ, ήταν η ομάδα που διατήρησε ένα ελαφρύ προβάδισμα κατά τη 2η περίοδο, της οποίας όμως η ολοκλήρωση, βρήκε τις δυο ομάδες σε μηδενική βάση.

Κατά την 3η περίοδο η ΑΕΚ παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένη στο ανασταλτικό κομμάτι και τη στιγμή που εξακολουθούσε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, μετά το 23`, άρχισε να αυξάνει σταθερά τη διαφορά, της οποίας η τιμή ανέβηκε στο +13 (75-62), λίγο μετά το 28` με το Nottage, να δίνει αρκετούς πόντους για τη γηπεδούχο, η οποία με το τέλος της 3ης περιόδου προηγήθηκε με 77-64.

Στις αρχές της 4ης περιόδου, η διαφορά ανέβηκε και στο +21 (85-64), πάντα για την ΑΕΚ που πλέον είχε ξεκάθαρο προβάδισμα για να φθάσει στη νίκη.

Στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, ο ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να μειώσει αισθητά τη σε βάρος του διαφορά, μέχρι που τελικά η ΑΕΚ έφθασε στην επικράτηση με 99-77.

Δεκάλεπτα: 27-25, 50-50, 77-64, 99-77.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 24 (3), Cooper 15 (3), Nottage 26 (4), McKinnis 13, Παντελή 2, Γιανναράς, Βάρσος 12 (4), Στυλιανού 3 (1), Λοϊζίδης 2, Παπαδόπουλος, Diggs 2.

Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 20 (4), Whyte 11, Pointer 3 (1), Funderburg 24 (1), Μαντοβάνης 2, Μύθιλλος, Χ`Κώστας 2, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ 9 (2), Μαννάρης, Λουκά 6, Σιάλαρος.

