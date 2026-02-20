Ο Κεραυνός κέρδισε στον Στρόβολο τον Διγενή και προκρίθηκε στα ημιτελικά

Εκμεταλλευόμενος την έδρα του ο Κεραυνός επικράτησε του MAD Διγενή Ακρίτα με 90-71 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της ECOMMBX Basket League Cup.

Ο Κεραυνός με τρίποντο του Μιχαήλ άνοιξε λογαριασμό στον αγώνα, με τον MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου να πετυχαίνει με λέι απ του Kone τους δικούς του πρώτους πόντους (3-2) πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ακολούθησε σερί 11 πόντων για τους γηπεδούχους που λίγα δευτερόλεπτα πριν από το 6' με το λέι απ του Crockett προηγείτο με 14-2. Στο 7' οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους έξι (16-10) με το καλάθι του Watson, με το νέο σερί της ομάδας του Στροβόλου να φέρνει τη διαφορά στους 13 (23-10) μετά το λέι απ του Πασιαλή δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε με καλάθι του ίδιου καλαθοσφαιριστή (26-12).

Τρεισήμισι λεπτά μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου, η ομάδα της Μόρφου πλησίασε στους επτά (26-19) μετά το καλάθι του Williams. Ο Κεραυνός ξέφυγε και πάλι και στο 17' με το καλάθι του Wright ήταν μπροστά με 18 πόντους (39-21). Το δεύτερο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σερί έξι πόντων για τους φιλοξενούμενους, για να κλείσει το ημίχρονο μετά το λέι απ του Williams με τη διαφορά στους 13 πόντους (44-31).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Διγενής έφτιαξε σερί δέκα πόντων και στο 22' μετά το λέι απ του Watson η διαφορά ήταν μόλις στους τρεις (44-41). Το συγκρότημα του Στροβόλου κατάφερε να διατηρηθεί μπροστά στο σκορ, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει με τη διαφορά στους οκτώ πόντους (65-57) έπειτα από το καλάθι του Kone στο 29'.

Στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου ο Διγενής μείωσε στους πέντε (65-60) μετά το τρίποντο από τον Σιζόπουλο, για να ακολουθήσει σερί επτά πόντων για τον Κεραυνό που στο 33' με το λέι απ του Πασιαλή έκανε το 72-60. Από εκεί και πέρα, οι ερυθροκίτρινοι κράτησαν τη διαφορά ασφαλείας, παίρνοντας εν τέλει το ροζ φύλλο και την πρόκριση με τελικό σκορ 90-71, όπως διαμορφώθηκε με το τρίποντο του Πασιαλή μισό λεπτό πριν από το φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-12, 44-31, 65-57, 90-71

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής)

Huntley-Hatfield 11, Hicks 18 (4), Μιχαήλ 8 (2), Wright 9 (1), Crockett 8, Πασιαλής 12 (1), Στυλιανού, Κουμής, Φ. Τίγκας 18 (1), Σ. Τίγκας 2, Παυλίδης 4,

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα)

Watson 15, Williams 15 (1), Punter 18 (1), Καραγιάννης 4, Kone 11, Σιζόπουλος 3 (1), Kruse, Βασιλείου 4, El Bejjani