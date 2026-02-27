Η Παρί με 100άρα χαστούκισε τον κοιμισμένο Παναθηναϊκό και τον βάζει σε μπελάδες

Δίχως πλάνο στην άμυνα και... ξεχασμένος για 36 λεπτά στους πανηγυρισμούς από την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με το... πείσμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, αλλά έμεινε στην... προσπάθεια και στο... χείλος της δέκατης θέσης!

Οι πράσινοι ηττήθηκαν 99-104 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας. Η χαμένη επίθεση της Παρί, έφερε τον Χέιζ-Ντέιβις αντιμέτωπο με την ανατροπή του αιώνα, αλλά στα 2,6΄΄ ο Αμερικανός αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο και η προσπάθεια έμεινε στη μέση...

Στον αντίποδα οι Γάλλοι, οι οποίοι έγιναν η έκτη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη φετινή σεζόν, βελτίωσαν το ρεκόρ τους 10-18 με το δεύτερο σερί «διπλό» τους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 14 (1), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4, Σλούκας 6, Χέιζ-Ντέιβις 27 (4), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 7 (1), Φαρίντ 17, Ερνανγκόμεθ 2.

ΠΑΡΙ (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 20 (4), Καβαλιέρ 10 (2), Ρόμπινσον 13 (1), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8, Φαγιέ 2, Μόργκαν 14 (4), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2).

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104