ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Παρί με 100άρα χαστούκισε τον κοιμισμένο Παναθηναϊκό και τον βάζει σε μπελάδες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Παρί με 100άρα χαστούκισε τον κοιμισμένο Παναθηναϊκό και τον βάζει σε μπελάδες

Tρίτη σερί ήττα και στην 10η θέση

Δίχως πλάνο στην άμυνα και... ξεχασμένος για 36 λεπτά στους πανηγυρισμούς από την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με το... πείσμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γυρίσει ένα χαμένο παιχνίδι, αλλά έμεινε στην... προσπάθεια και στο... χείλος της δέκατης θέσης! 

Οι πράσινοι ηττήθηκαν 99-104 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας. Η χαμένη επίθεση της Παρί, έφερε τον Χέιζ-Ντέιβις αντιμέτωπο με την ανατροπή του αιώνα, αλλά στα 2,6΄΄ ο Αμερικανός αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο και η προσπάθεια έμεινε στη μέση...

Στον αντίποδα οι Γάλλοι, οι οποίοι έγιναν η έκτη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη φετινή σεζόν, βελτίωσαν το ρεκόρ τους 10-18 με το δεύτερο σερί «διπλό» τους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 14 (1), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12, Χολμς 4, Σλούκας 6, Χέιζ-Ντέιβις 27 (4), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 7 (1), Φαρίντ 17, Ερνανγκόμεθ 2.

ΠΑΡΙ (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 20 (4), Καβαλιέρ 10 (2), Ρόμπινσον 13 (1), Ερέρα 3 (1), Ρόντεν 9 (1), Στίβενς 14 (1), Ντοκοσί 8, Φαγιέ 2, Μόργκαν 14 (4), Ουατάρα 3 (1), Χόμες, Γουίλις 8 (2).

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Πέρασαν τα φαβορί, τα... χρειάστηκε η Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρί με 100άρα χαστούκισε τον κοιμισμένο Παναθηναϊκό και τον βάζει σε μπελάδες

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιδού οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη φάση των 16!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποκλεισμός με δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πανηγυρίζει η ποδοσφαιρική Κύπρος - Στα χέρια μας η 15η θέση και το 5ο εισιτήριο για το 2027-28!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η Φιορεντίνα... ξέπλυνε την ντροπή στην παράταση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηρωική πρόκριση στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που «πέταξε» στους 16!

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν μας άξιζε να περάσουμε, να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

H τελική «σούμα» των εκατομμυρίων της Ομόνοιας από το Conference League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Έβαλε υποψηφιότητα για ΑΕΚ η Τσέλιε, πρόκριση και για Σάμσουνσπορ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην παρουσία του Γιαννακόπουλου το Παναθηναϊκός - Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τους χειροκρότησαν και ζήτησαν πρωτάθλημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το πίστεψε στο πρώτο, κατέρρευσε στο δεύτερο και αποκλείστηκε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη