«Σκούπα» τίτλου για την Cowin ΑΕΛ

Η ομάδα της Λεμεσού έβαλε από νωρίς τις βάσεις του «διπλού», ανοίγοντας το σκορ με σερί 0-11 και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +14 (10-24). Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Αναγέννηση βρήκε περισσότερες λύσεις επιθετικά (15-12), όμως η ΑΕΛ διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 36-25.

Το καθοριστικό βήμα έγινε στην τρίτη περίοδο: η ΑΕΛ «έσφιξε» την άμυνά της και με επιμέρους 15-9 ανέβασε τη διαφορά στο 51-34, για να διαχειριστεί στη συνέχεια το προβάδισμά της μέχρι το τελικό 64-43.

Πρώτη σκόρερ για τις πρωταθλήτριες ήταν η Zarielle Green με 20 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Δήμητρα Παπάλλα με 10 και η Νεφέλη Στούπα με 7. Από πλευράς Αναγέννησης, διψήφιες ήταν οι Σοφία Στυλιανίδη και Στυλιάνα Τσενακλίεβα (από 10), με την Εμμέλεια Γεωργίου να προσθέτει 8.

Τα δεκάλεπτα: 10-24, 25-36, 34-51, 43-64.

Αναγέννηση Γερμασόγειας (Ηρακλής Πιττάκας): Kristlova, Τσενακλίεβα 10, Κυριάκου 5 (1), Scott 1, Στυλιανίδη 10 (2), Σοφοκλέους, Ελευθεριάδου, Κωνσταντίνου 2, Παυλίδου 3, Δημητριάδη 4, Σακουλάκη.

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Παπαδούρη 2, Τσινέκε 6, Στούπα 7 (1), Green 20 (1), Θεμιστοκλέους 5, Φτερουδή, Κασάπη 3 (1), Αντωνίου, Παπαλλά 10 (1), Γεωργίου 3 (1), Μούσκου, Οικονομίδου 8.