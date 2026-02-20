Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε στην τετράδα με διπλό στο Παραλίμνι

Την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση του ECOMMBX Basket League Cup πήρε ο AΠΟΕΛ Perestroika κερδίζοντας εκτός έδρας την Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου με 87-80.

Ο Rawlls πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα για την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, για να έρθει στη συνέχεια το τρίποντο από τον Funderburk για τον ΑΠΟΕΛ Perestroika, το σερί του οποίου έφθασε στους οκτώ πόντους (2-8). Στα μισά της πρώτης περιόδου η διαφορά ήταν σε διψήφιο αριθμό πόντων (6-16) μετά το καλάθι του Pointer, ενώ στο τέλος του δεκαλέπτου ήταν στους εννέα μετά το λέι απ του Funderburk (17-26).

Στο 15' η διαφορά ήταν στους 19 πόντους (26-45) μετά τη βολή του Funderburk, με την ίδια απόσταση να χωρίζει τις δυο ομάδες και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μετά το λέι απ του Pointer μισό λεπτό πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου (33-52).

H διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφιο αριθμό πόντων και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να έχουν τρεις πόντους περισσότερους (20 έναντι 17). Η περίοδος έκλεισε έπειτα από τρίποντο του Μύθιλλο που έδωσε προβάδισμα 16 πόντων (53-69) στους φιλοξενουμένους.

Στο 36' η διαφορά ήταν στους δέκα πόντους (67-77) μετά το καλάθι του Pointer για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, με τους βυσσινί να μειώνουν στους έξι μετά τις τέσσερις βολές από τον Asberry (71-77). Ο ίδιος καλαθοσφαιριστής με τρίποντο στο 38' έριξε κι άλλο τη διαφορά, που πλέον ήταν στους τρεις πόντους (77-80). Οι γαλαζοκίτρινοι μπόρεσαν να κρατηθούν μπροστά στο σκορ και με τη βολή του Pointer μισό λεπτό πριν από το τέλος πήραν το ροζ φύλλο με 87-80.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 33-52, 53-59, 80-87

Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Rawlls 21 (1), Williams 10, Σολωμού 2, Eikens 17 (1), Asberry 25 (3), Γιανναράς, Γεωργίου 5

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος)

Honoer 19 (3), Whyte 21 (4), Λουκά, Pointer 10, Funderburk 24 (4), Mύθιλλος 3 (1), Κοιλαράς 5 (1), Παπαμιχαήλ 3 (1), Μαντοβάνης 2