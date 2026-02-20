Η επιστροφή του Μαρίνου Μήτρου

Σε αθλητικά… στέκια επιστρέφει και πάλι ο Μαρίνος Μήτρου, αυτή τη φορά ως Γενικός Διευθυντής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΟΚ.

Ο Μήτρου στο παρελθόν ήταν επικεφαλής στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης, ενώ στη συνέχεια τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΚΟΚ:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) ανακοινώνει τον διορισμό του κ. Μαρίνου Μήτρου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της περαιτέρω οργανωτικής ενίσχυσης και της αναβάθμισης της διοικητικής της λειτουργίας. Με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση αθλητικών οργανισμών και σαφή γνώση των αναγκών του σύγχρονου αθλητικού περιβάλλοντος, αναλαμβάνει τον ρόλο με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΚΟΚ.

Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων στην ΚΟΚ, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ενίσχυση της οργανωτικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας της Ομοσπονδίας, η στήριξη των αγωνιστικών και αναπτυξιακών της δράσεων, καθώς και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κυπριακής καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Μήτρου είναι απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Αθήνα, στον τομέα της Πληροφορικής. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον χώρο του αθλητισμού, αναλαμβάνοντας αρχικά το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ομάδας, ενώ από τον Ιούνιο του 2022 κατείχε τη θέση του CEO, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία στη διοικητική διαχείριση και στον στρατηγικό σχεδιασμό αθλητικών οργανισμών.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΚΟΚ κ. Ανδρέας Μουζουρίδης ανέφερε ότι «η ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή από τον Μαρίνο Μήτρου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα οργανωτικής ενίσχυσης για την Ομοσπονδία. Η εμπειρία του στον επαγγελματικό αθλητισμό, η διοικητική του επάρκεια και η στρατηγική του προσέγγιση αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ΚΟΚ και τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού διοικητικού πλαισίου».

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρίνος Μήτρου δήλωσε ότι «Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Στόχος μου είναι η στενή συνεργασία με τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους ανθρώπους του αθλήματος, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη της καλαθοσφαίρισης σε όλα τα επίπεδα».

Η ΚΟΚ εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Γενικό Διευθυντή κ. Άθω Αντώνιου για το πολυετές έργο και τη συμβολή του στη συνολική πρόοδο της Ομοσπονδίας, καθώς και προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Σπύρο Λεοντάρη για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του, ευχόμενη καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.