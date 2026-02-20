ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα

Η πρεμιέρα της ημιτελικής φάσης των πλέι-οφς αρχίζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Τα ζευγάρια είναι Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ και ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.Η πρόκριση στην τ ελική φάση θα κριθεί στις τρεις νίκες.

‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’: Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (1-0 νίκες)

Παραδοσιακό ντέρμπι θα διεξαχθεί στην Αίθουσα ‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’ στην Πάφο μεταξύ Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΥ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ στις 20:00. Οι δυο ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Στο ζευγάρι προηγείται με 1-0 νίκες ο Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ αφού κέρδισε και τα δυο παιχνίδια της Α Φάσης με 3-1 και 3-0. Η ομάδα του Γ. Πλατρίτη θέλει τη νίκη για να ανεβάσει το σκορ νικών σε 2-0 και να χρειάζεται άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους Τελικούς.

Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ πάει στην Πάφο με στόχο τη νίκη ώστε να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα ενόψει του δεύτερου αγώνα στο ‘’ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ’’.

Διαιτητές: A. Δανιήλ – Κ. Κωνσταντινίδης

Επόπτες: Α. Πηλέα – Α. Κονιώτης 

Σημειωτές: M. Xρίστου – Ν. Στεφάνου

Παρατηρητής Διαιτησίας:  Γ. Σοφοκλέους

Παρατηρητής Αγώνα: Α. Κεφάλας

‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (0-0 νίκες)

Στην απόλυτη ισορροπία βρίσκεται το ζευγάρι ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που συνθέτουν το δεύτερο  ζευγάρι της ημιτελικής φάσης με ώρα έναρξης τις 20:00. Οι δυο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στην Α Φάση με συνέπεια να ξεκινούν από μηδενική βάση με στόχο τις τρεις νίκες πρόκρισης.

Στον Α Γύρο της Α Φάσης  η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 3-1 και στο Β Γύρο η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ  με 3-1.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ παίζοντας στο Στάδιο ‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ θα κυνηγήσει την πρώτη νίκη για να αποκτήσει προβάδισμα σε νίκες και ψυχολογία. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ θα προσπαθήσει να πετύχει την εκτός έδρας νίκη με στόχο να έχει τα δεδομένα υπέρ της ενόψει του δεύτερου αγώνα στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου.

Διαιτητές: Χ. Μαιφόσιης – Κ. Στεφανή

Επόπτες: Χ. Γεροσίμου – Μ. Σταματόπουλος

Σημειωτές: Χ. Πασιουλη – Χ. Χριστοδούλου

Παρατηρητής Διαιτησίας; Α. Κολοκοτρώνης

Παρατηρητής Αγώνα: Γ. Καίλης

ΌΜΙΛΟΣ 5-7

Με τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ που θα αρχίσει στις 20:00 στο ”ΛΕΥΚΟΘΕΟ” αρχίζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 η φάση του Ομίλου 5-7 που θα κρίνει την ομάδα που θα καταλάβει την 7η και τελευταία θέση στη βαθμολογία. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 7η θέση θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ με την ομάδα που θα τερματίσει 2η στο πρωτάθλημα Allwyn Πρωτάθλημα Β Ανδρών.

Στον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ οι δυο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη σε ένα ανοικτό αγώνα.

Διαιτητές: Σ. Φλουρής – Α. Ζορλής

Επόπτες: Χ. Παπαχριστοδούλου – Ζ. Πουγιούκκας

Σημειωτές: Σ. Καίμακλιώτου – Ι. Τοφής

Παρατηρητής Διαιτησίας: 

Παρατηρητής Αγώνα: Α. Καλλής

 Μαζί με ‘’γαλαζοκίτρινους’’ και ‘’πράσινους’’ στον Όμιλο συμμετέχει και η ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ.

Οι τρεις συμμετέχοντες ομάδες θα δώσουν 6 αγωνιστικές και θα  μεταφέρουν τη βαθμολογία των μεταξύ τους αγώνων στην Α Φάση του πρωταθλήματος.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5.ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (4 Αγ.) 04-00 12-02 11

6.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. (4 Αγ.) 02-02 08-08 06

7.ΑΠΟΕΛ (4 Αγ.) 00-04 02-12 01.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη θρίλερ για την Ομόνοια, πήρε το παιχνίδι ο Απόλλωνας και… πλησιάζει

Φούτσαλ

|

Category image

Το MLS επιστρέφει με τον σταρ Μέσι κι ελπίζει να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ιδιαίτερη συνάντηση με άρωμα Ρωσίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αυτονόητη νίκη της ΑΕΛ που την κρατά στο κόλπο και ο αδιόρθωτος Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε στην τετράδα με διπλό στο Παραλίμνι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Κεραυνός κέρδισε στον Στρόβολο τον Διγενή και προκρίθηκε στα ημιτελικά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε ο Κακουλλής: «Είναι απαράδεκτες οι εμφανίσεις μας»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλο το... ζουμί στην επανάληψη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λουκά: «Αν κλαίμε δεν θα κερδίσουμε κάτι, έχουμε πρόβλημα, το γνωρίζουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι «ζωγραφιές» της ΑΕΛ και όχι μόνο από τη νίκη επί της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Μπορώ να πω ότι ίσως αδικώ κάποιους, αλλά…»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης… κάηκε ξανά και η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε «χρυσό» βαθμό στο 89΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αγχωτική απόδραση για την ΑΕΛ και μια… ανάσα από τον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς... συζήτηση το τρία στα τρία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Λεκλέρ ταχύτερος στην τελευταία ημέρα δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη