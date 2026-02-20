Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα

Η πρεμιέρα της ημιτελικής φάσης των πλέι-οφς αρχίζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Τα ζευγάρια είναι Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ και ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.Η πρόκριση στην τ ελική φάση θα κριθεί στις τρεις νίκες.

‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’: Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (1-0 νίκες)

Παραδοσιακό ντέρμπι θα διεξαχθεί στην Αίθουσα ‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’ στην Πάφο μεταξύ Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΥ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ στις 20:00. Οι δυο ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Στο ζευγάρι προηγείται με 1-0 νίκες ο Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ αφού κέρδισε και τα δυο παιχνίδια της Α Φάσης με 3-1 και 3-0. Η ομάδα του Γ. Πλατρίτη θέλει τη νίκη για να ανεβάσει το σκορ νικών σε 2-0 και να χρειάζεται άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους Τελικούς.

Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ πάει στην Πάφο με στόχο τη νίκη ώστε να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα ενόψει του δεύτερου αγώνα στο ‘’ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ’’.

Διαιτητές: A. Δανιήλ – Κ. Κωνσταντινίδης

Επόπτες: Α. Πηλέα – Α. Κονιώτης

Σημειωτές: M. Xρίστου – Ν. Στεφάνου

Παρατηρητής Διαιτησίας: Γ. Σοφοκλέους

Παρατηρητής Αγώνα: Α. Κεφάλας

‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (0-0 νίκες)

Στην απόλυτη ισορροπία βρίσκεται το ζευγάρι ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης με ώρα έναρξης τις 20:00. Οι δυο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στην Α Φάση με συνέπεια να ξεκινούν από μηδενική βάση με στόχο τις τρεις νίκες πρόκρισης.

Στον Α Γύρο της Α Φάσης η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 3-1 και στο Β Γύρο η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με 3-1.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ παίζοντας στο Στάδιο ‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ θα κυνηγήσει την πρώτη νίκη για να αποκτήσει προβάδισμα σε νίκες και ψυχολογία. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ θα προσπαθήσει να πετύχει την εκτός έδρας νίκη με στόχο να έχει τα δεδομένα υπέρ της ενόψει του δεύτερου αγώνα στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου.

Διαιτητές: Χ. Μαιφόσιης – Κ. Στεφανή

Επόπτες: Χ. Γεροσίμου – Μ. Σταματόπουλος

Σημειωτές: Χ. Πασιουλη – Χ. Χριστοδούλου

Παρατηρητής Διαιτησίας; Α. Κολοκοτρώνης

Παρατηρητής Αγώνα: Γ. Καίλης

ΌΜΙΛΟΣ 5-7

Με τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ που θα αρχίσει στις 20:00 στο ”ΛΕΥΚΟΘΕΟ” αρχίζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 η φάση του Ομίλου 5-7 που θα κρίνει την ομάδα που θα καταλάβει την 7η και τελευταία θέση στη βαθμολογία. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 7η θέση θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ με την ομάδα που θα τερματίσει 2η στο πρωτάθλημα Allwyn Πρωτάθλημα Β Ανδρών.

Στον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ οι δυο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη σε ένα ανοικτό αγώνα.

Διαιτητές: Σ. Φλουρής – Α. Ζορλής

Επόπτες: Χ. Παπαχριστοδούλου – Ζ. Πουγιούκκας

Σημειωτές: Σ. Καίμακλιώτου – Ι. Τοφής

Παρατηρητής Διαιτησίας:

Παρατηρητής Αγώνα: Α. Καλλής

Μαζί με ‘’γαλαζοκίτρινους’’ και ‘’πράσινους’’ στον Όμιλο συμμετέχει και η ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ.

Οι τρεις συμμετέχοντες ομάδες θα δώσουν 6 αγωνιστικές και θα μεταφέρουν τη βαθμολογία των μεταξύ τους αγώνων στην Α Φάση του πρωταθλήματος.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5.ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (4 Αγ.) 04-00 12-02 11

6.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. (4 Αγ.) 02-02 08-08 06

7.ΑΠΟΕΛ (4 Αγ.) 00-04 02-12 01.