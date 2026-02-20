Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα
Η πρεμιέρα της ημιτελικής φάσης των πλέι-οφς αρχίζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Τα ζευγάρια είναι Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ και ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.Η πρόκριση στην τ ελική φάση θα κριθεί στις τρεις νίκες.
‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’: Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (1-0 νίκες)
Παραδοσιακό ντέρμπι θα διεξαχθεί στην Αίθουσα ‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’ στην Πάφο μεταξύ Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΥ – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ στις 20:00. Οι δυο ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.
Στο ζευγάρι προηγείται με 1-0 νίκες ο Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ αφού κέρδισε και τα δυο παιχνίδια της Α Φάσης με 3-1 και 3-0. Η ομάδα του Γ. Πλατρίτη θέλει τη νίκη για να ανεβάσει το σκορ νικών σε 2-0 και να χρειάζεται άλλη μια νίκη για την πρόκριση στους Τελικούς.
Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ πάει στην Πάφο με στόχο τη νίκη ώστε να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα ενόψει του δεύτερου αγώνα στο ‘’ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ’’.
Διαιτητές: A. Δανιήλ – Κ. Κωνσταντινίδης
Επόπτες: Α. Πηλέα – Α. Κονιώτης
Σημειωτές: M. Xρίστου – Ν. Στεφάνου
Παρατηρητής Διαιτησίας: Γ. Σοφοκλέους
Παρατηρητής Αγώνα: Α. Κεφάλας
‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (0-0 νίκες)
Στην απόλυτη ισορροπία βρίσκεται το ζευγάρι ΟΜΟΝΟΙΑ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης με ώρα έναρξης τις 20:00. Οι δυο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στην Α Φάση με συνέπεια να ξεκινούν από μηδενική βάση με στόχο τις τρεις νίκες πρόκρισης.
Στον Α Γύρο της Α Φάσης η ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε με 3-1 και στο Β Γύρο η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με 3-1.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ παίζοντας στο Στάδιο ‘’ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ θα κυνηγήσει την πρώτη νίκη για να αποκτήσει προβάδισμα σε νίκες και ψυχολογία. Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ θα προσπαθήσει να πετύχει την εκτός έδρας νίκη με στόχο να έχει τα δεδομένα υπέρ της ενόψει του δεύτερου αγώνα στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου.
Διαιτητές: Χ. Μαιφόσιης – Κ. Στεφανή
Επόπτες: Χ. Γεροσίμου – Μ. Σταματόπουλος
Σημειωτές: Χ. Πασιουλη – Χ. Χριστοδούλου
Παρατηρητής Διαιτησίας; Α. Κολοκοτρώνης
Παρατηρητής Αγώνα: Γ. Καίλης
ΌΜΙΛΟΣ 5-7
Με τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ που θα αρχίσει στις 20:00 στο ”ΛΕΥΚΟΘΕΟ” αρχίζει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 η φάση του Ομίλου 5-7 που θα κρίνει την ομάδα που θα καταλάβει την 7η και τελευταία θέση στη βαθμολογία. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 7η θέση θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ με την ομάδα που θα τερματίσει 2η στο πρωτάθλημα Allwyn Πρωτάθλημα Β Ανδρών.
Στον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ οι δυο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη σε ένα ανοικτό αγώνα.
Διαιτητές: Σ. Φλουρής – Α. Ζορλής
Επόπτες: Χ. Παπαχριστοδούλου – Ζ. Πουγιούκκας
Σημειωτές: Σ. Καίμακλιώτου – Ι. Τοφής
Παρατηρητής Διαιτησίας:
Παρατηρητής Αγώνα: Α. Καλλής
Μαζί με ‘’γαλαζοκίτρινους’’ και ‘’πράσινους’’ στον Όμιλο συμμετέχει και η ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ.
Οι τρεις συμμετέχοντες ομάδες θα δώσουν 6 αγωνιστικές και θα μεταφέρουν τη βαθμολογία των μεταξύ τους αγώνων στην Α Φάση του πρωταθλήματος.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (4 Αγ.) 04-00 12-02 11
6.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ. (4 Αγ.) 02-02 08-08 06
7.ΑΠΟΕΛ (4 Αγ.) 00-04 02-12 01.