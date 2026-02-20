Απόλλων: «Σε αυτή τη μάχη, είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα»

Mε μήνυμα «Σε αυτή τη μάχη, είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα» ο Απόλλωνας κάνει κάλεσμα για συμμετοχή στη δειγματοληψία για εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών που θα πραγματοποιηθεί πριν από τον αγώνα με τον Εθνικό.

Η ανακοίνωση:

«ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΑΧΗ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ

Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει. Και υπάρχουν στιγμές που αυτή η δύναμη ξεπερνά το αποτέλεσμα ενός αγώνα.

Ένα παιδάκι μόλις 1.5 έτους χρειάζεται άμεσα συμβατό δότη.

Στον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, με έναν πολύ σημαντικό σκοπό.

Από τις 15:30 θα βρίσκεται συνεργείο δειγματοληψίας στον χώρο του Fan Zone και στην είσοδο των VIP πριν από την έναρξη του αγώνα, για άτομα ηλικίας 18–45 ετών, μόνιμους κατοίκους Κύπρου και σε καλή κατάσταση υγείας.

Λίγο σάλιο σε μια μπατονέτα μπορεί να χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής».