Έτοιμος για υπογραφές με Μπαρτσελόνα ο Άλβαρες

Θέμα χρόνου είναι να ντυθεί στα μπλαουγκράνα ο Χουλιάν Άλβαρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή.

Όπως αναφέρουν τα ξένα Μέσα, ο 26χρονος έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι και να φορέσει τη φανέλα των Καταλανών, αφού θέλει να πάει σε μια ομάδα στην οποία μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής.

«Οι πληροφορίες μου είναι ότι ο Άλβαρες θα παίξει για την Μπαρτσελόνα. Υπήρξε ενδιαφέρον από την Άρσεναλ. Η θητεία του στην Ατλέτικο Μαδρίτης τελείωσε. Δεν ήταν μια καλή σεζόν για αυτόν, παρά το γεγονός ότι σημείωσε κάποια γκολ. Πιστεύει ότι η καριέρα του χρειάζεται μια ομάδα που μπορεί να του δώσει έναν τίτλο. Το κίνητρο για τον Χουλιάν είναι να πάει σε μια ομάδα που μπορεί να γίνει πρωταθλητής. Είναι αλήθεια ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να κερδίσει το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά δεν ήταν το βήμα που περίμενε. Μπορώ να το επιβεβαιώσω, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα παίξει για μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μπορείτε να φανταστείτε τον Γιαμάλ και τον Χουλιάν στην επίθεση;», ήταν τα λόγια του δημοσιογράφου Ούγκο Μπαλασσόνε, ο οποίος έχει δεδομένη αυτή τη μεταγραφή μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: sport-fm.gr