Νεϊμάρ: «Ισως αποσυρθώ από τα γήπεδα τον Δεκέμβριο»

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στα γήπεδα με τη φανέλα της Σάντος, μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω χειρουργικής επέμβασης στο αριστερό γόνατο, αλλά οι συχνοί τραυματισμοί τον έχουν κουράσει και σκέφτεται ακόμη και ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα, μετά το Μουντιάλ και συγκεκριμένα τον προσεχή Δεκέμβριο!

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρω πως θα είναι η επόμενη χρονιά. Μπορεί να θέλω να βάλω τέλος στην καριέρα μου το Δεκέμβριο. Ζω μέρα με την ημέρα, αλλά οι συνεχείς τραυματισμοί μου έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αυτή την χρονιά είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη Σάντος αλλά για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας επειδή είναι χρονιά Μουντιάλ», τόνισε σχετικά ο 34χρονος Βραζιλιάνος σταρ και συμπλήρωσε:

«Για εμένα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ζω μέρα με την ήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Μπορεί να θέλω να φύγω το Δεκέμβριο αλλά είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με την καρδιά μου. Ας πάμε όμως βήμα-βήμα και θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν στο μυαλό μου είναι μόνο το Μουντιάλ και ελπίζω να είμαι καλά και γίνω μέλος της αποστολής.»

Ο Νεϊμάρ είχε μια δύσκολη σεζόν με την Σάντος λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, έχοντας ενταχθεί σε αυτήν μετά την αποχώρησή του από την Αλ-Χιλάλ πέρυσι. Ωστόσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στην 1η κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Να σημειωθεί πως ο διάσημος άσος επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Σάντος μέχρι το τέλος του 2026 και στοχεύει στην συμμετοχή του στο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της «σελεσάο», με 79 γκολ (δύο περισσότερα από τον θρυλικό Πελέ), δεν έχει αγωνισθεί για την εθνική ομάδα εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση με τη «σελεσάο» ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης.