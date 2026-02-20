ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεϊμάρ: «Ισως αποσυρθώ από τα γήπεδα τον Δεκέμβριο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νεϊμάρ: «Ισως αποσυρθώ από τα γήπεδα τον Δεκέμβριο»

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στα γήπεδα με τη φανέλα της Σάντος, μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω χειρουργικής επέμβασης στο αριστερό γόνατο, αλλά οι συχνοί τραυματισμοί τον έχουν κουράσει και σκέφτεται ακόμη και ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα, μετά το Μουντιάλ και συγκεκριμένα τον προσεχή Δεκέμβριο!

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρω πως θα είναι η επόμενη χρονιά. Μπορεί να θέλω να βάλω τέλος στην καριέρα μου το Δεκέμβριο. Ζω μέρα με την ημέρα, αλλά οι συνεχείς τραυματισμοί μου έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Αυτή την χρονιά είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη Σάντος αλλά για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας επειδή είναι χρονιά Μουντιάλ», τόνισε σχετικά ο 34χρονος Βραζιλιάνος σταρ και συμπλήρωσε: 

«Για εμένα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ζω μέρα με την ήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Μπορεί να θέλω να φύγω το Δεκέμβριο αλλά είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με την καρδιά μου. Ας πάμε όμως βήμα-βήμα και θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν στο μυαλό μου είναι μόνο το Μουντιάλ και ελπίζω να είμαι καλά και γίνω μέλος της αποστολής.»

Ο Νεϊμάρ είχε μια δύσκολη σεζόν με την Σάντος λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, έχοντας ενταχθεί σε αυτήν μετά την αποχώρησή του από την Αλ-Χιλάλ πέρυσι. Ωστόσο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στην 1η κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Να σημειωθεί πως ο διάσημος άσος επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Σάντος μέχρι το τέλος του 2026 και στοχεύει στην συμμετοχή του στο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. 

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της «σελεσάο», με 79 γκολ (δύο περισσότερα από τον θρυλικό Πελέ), δεν έχει αγωνισθεί για την εθνική ομάδα εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση με τη «σελεσάο» ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη θρίλερ για την Ομόνοια, πήρε το παιχνίδι ο Απόλλωνας και… πλησιάζει

Φούτσαλ

|

Category image

Το MLS επιστρέφει με τον σταρ Μέσι κι ελπίζει να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ιδιαίτερη συνάντηση με άρωμα Ρωσίας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αυτονόητη νίκη της ΑΕΛ που την κρατά στο κόλπο και ο αδιόρθωτος Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε στην τετράδα με διπλό στο Παραλίμνι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Κεραυνός κέρδισε στον Στρόβολο τον Διγενή και προκρίθηκε στα ημιτελικά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε ο Κακουλλής: «Είναι απαράδεκτες οι εμφανίσεις μας»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλο το... ζουμί στην επανάληψη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λουκά: «Αν κλαίμε δεν θα κερδίσουμε κάτι, έχουμε πρόβλημα, το γνωρίζουμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι «ζωγραφιές» της ΑΕΛ και όχι μόνο από τη νίκη επί της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Μπορώ να πω ότι ίσως αδικώ κάποιους, αλλά…»

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης… κάηκε ξανά και η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε «χρυσό» βαθμό στο 89΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αγχωτική απόδραση για την ΑΕΛ και μια… ανάσα από τον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς... συζήτηση το τρία στα τρία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Λεκλέρ ταχύτερος στην τελευταία ημέρα δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη