Με στόχο τη διάκριση στο Βαλκανικό Κλειστού

Στο Βελιγράδι θα είναι στραμμένα τα βλέμματα των φίλων τού κλασικού αθλητισμού, οι οποίοι κατάγονται από τις χώρες που αποτελούν τη Βαλκανική Ομοσπονδία, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, καθώς στην πρωτεύουσα τής Σερβίας θα πραγματοποιηθεί το 30ό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών - Γυναικών. Ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί από πέντε (5) αθλητές και τέσσερις (4) αθλήτριες, με στόχο τη διάκριση και την κατάκτηση μεταλλίων, όπου είναι εφικτό. Άλλωστε, στις προηγούμενες συμμετοχές μας, από το 2014 όταν γίναμε μέλος κι εμείς τής Βαλκανικής Ομοσπονδίας, μετράμε στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου συνολικά 23 μετάλλια, 9 χρυσά, 9 αργυρά και 5 χάλκινα!

Στην Αίθουσα Κλειστού Στίβου, στην περιοχή Μπάνιτσα τού Βελιγραδίου, θα αγωνιστούν 153 αθλητές και 139 αθλήτριες (σύνολο 292) από τις 21 χώρες - μέλη της Βαλκανικής Ομοσπονδίας (μόνο το Κόσσοβο δεν λαμβάνει μέρος), με την Τουρκία να ξεπερνά σε συμμετοχές ακόμα και τη διοργανώτρια Σερβία (38-37)! Μεγάλες αποστολές έχουν ακόμη, η Βουλγαρία (31), η Ελλάδα (30) και η Σλοβενία (26). Με βάση τις συμμετοχές καταρτίστηκε και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Βαλκανικού Κλειστού, με τη διεξαγωγή 24 αγωνισμάτων (12 ανά φύλο) από τις 11:00 το πρωί (ώρα Σερβίας, 12:00 μεσημέρι για μας), μέχρι περίπου τις 18:30 (19:30 για μας). Στα περισσότερα αγωνίσματα θα υπάρχουν απευθείας τελικοί και σε κάποια δρομικά θα γίνονται τελικές σειρές, αφού το στάδιο διαθέτει μόνο τέσσερις διαδρόμους, με την κατάταξη να εξαρτάται από όλα τα αποτελέσματα. Ημιτελικές σειρές και Τελικός, θα διεξαχθούν μόνο στους δρόμους των 60μ. και των 60μ. με εμπόδια, σε άνδρες και γυναίκες.

* Να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση από τους διοργανωτές στη σερβική ομοσπονδία στίβου, θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι Arena Sport 9, από τις 13:00 έως τις 17:00 (ώρες Κύπρου). Το κανάλι ουσιαστικά είναι τοπικό, εκπέμπει μάλλον και δορυφορικά, αλλά ελπίζουμε ότι θα μεριμνήσουν να υπάρχει και διαδικτυακή μετάδοση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

* Απευθείας καταγραφή των αποτελεσμάτων θα υπάρχει στην ιστοσελίδα https://serbia.opentrack.run/en-gb/x/2026/SRB/baich/

Θυμίζουμε ότι την κυπριακή αποστολή αποτελούν οι ακόλουθοι αθλητές και αθλήτριες:

ΑΝΔΡΕΣ

60μ.: Αντώνιος Κατσαντώνης, Σταύρος Αυγουστίνου

60μ. εμπόδια: Μίλαν Τράικοβιτς

Τριπλούν: Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν

Σφαιροβολία: Πέτρος Μιχαηλίδης

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

800μ.: Σταύρη Φιλίππου

60μ. εμπόδια: Δάφνη Γεωργίου

Ύψος: Δέσποινα Χαραλάμπους

Μήκος: Φίλιππα Φωτοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 2026 - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

12:00 Τριπλούν Ανδρών

(Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν, 16 συμμετοχές, θα κάνει 8ος τις προσπάθειές του)

12:30 60μ. εμπόδια Ανδρών - 2 Ημιτελικοί

(Μίλαν Τράικοβιτς, 12 συμμετοχές, θα τρέξει στη 2η ημιτελική σειρά από τον 7ο διάδρομο)

* Στον τελικό προκρίνονται οι 3 πρώτοι κάθε σειράς και οι 2 καλύτεροι χρόνοι.

13:00 Ύψος Γυναικών

(Δέσποινα Χαραλάμπους, 10 συμμετοχές, θα κάνει 7η τις προσπάθειές της)

13:00 Επί κοντώ Γυναικών

13:15 60μ. εμπόδια Γυναικών - 2 Ημιτελικοί

(Δάφνη Γεωργίου, 16 συμμετοχές, θα τρέξει στην 1η ημιτελική σειρά από τον 3ο διάδρομο)

* Στον τελικό προκρίνονται οι 3 πρώτες κάθε σειράς και οι 2 καλύτεροι χρόνοι.

13:35 60μ. Ανδρών - 4 Ημιτελικοί

(Αντώνης Κατσαντώνης, 25 συμμετοχές, θα τρέξει στην 4η ημιτελική σειρά από τον 3ο διάδρομο)

(Σταύρος Αυγουστίνου, 25 συμμετοχές, θα τρέξει στη 2η ημιτελική σειρά από τον 5ο διάδρομο)

* Στον τελικό προκρίνονται μόνο ο 1ος κάθε σειράς και οι 4 καλύτεροι χρόνοι.

13:50 Τριπλούν Γυναικών

14:00 60μ. Γυναικών - 4 Ημιτελικοί

14:20 800μ. Ανδρών - 3 Τελικοί

14:40 800μ. Γυναικών - 3 Τελικοί

(Σταύρη Φιλίππου, 13 συμμετοχές, θα τρέξει στην 3η τελική σειρά από τον 1ο διάδρομο)

14:55 Τελετή Έναρξης

15:00 400μ. Ανδρών - 6 Τελικοί

15:30 Επί κοντώ Ανδρών

15:45 400μ. Γυναικών - 6 Τελικοί

15:55 Μήκος Ανδρών

16:00 Σφαιροβολία Ανδρών

(Πέτρος Μιχαηλίδης, 11 συμμετοχές, θα κάνει 6ος τις προσπάθειές του)

16:00 Ύψος Ανδρών

16:20 60μ. Ανδρών - Τελικός

(Αντώνης Κατσαντώνης, Σταύρος Αυγουστίνου);

16:25 60μ. Γυναικών - Τελικός

16:35 60μ. εμπόδια Ανδρών - Τελικός

(Μίλαν Τράικοβιτς);

16:45 60μ. εμπόδια Γυναικών - Τελικός

(Δάφνη Γεωργίου);

16:55 1.500μ. Ανδρών

17:05 1.500μ. Γυναικών

17:15 3.000μ. Ανδρών

17:35 3.000μ. Γυναικών

17:45 Σφαιροβολία Γυναικών

17:45 Μήκος Γυναικών

(Φίλιππα Φωτοπούλου, 12 συμμετοχές, θα κάνει 6η τις προσπάθειές της)

18:05 4Χ400μ. Ανδρών - 2 Τελικοί

18:25 4Χ400μ. Γυναικών - 2 Τελικοί

* Οι ώρες είναι Κύπρου. Το Βελιγράδι είναι μία (1) ώρα πίσω, δηλαδή στις 12:00 το μεσημέρια για μας, εκεί είναι 11:00 το πρωί.

* Στη φωτογραφία το στάδιο το οποίο θα φιλοξενήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.