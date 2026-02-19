Ρίχνει… κεραυνούς για την κλήση της Εθνικής – «Ακατανόητη πρακτική…»

Μετά την ενημέρωση για την κλήση της Εθνικής ομάδας Ανδρών στην καλαθόσφαιρα, ενόψει των προπονήσεων προετοιμασίας για τους αγώνες των FIBA World Cup 2027 European Qualifiers (διαβάστε ΕΔΩ), ο Κεραυνός με ανακοίνωσή του εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κλήση αρκετών αθλητών του, οι πλείστοι εκ των οποίων είναι τραυματίες.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεραυνού Στροβόλου εκφράζει την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκειά του, σε σχέση με τη συνεχιζόμενη πρακτική που ακολουθείται από όλους τους αρμόδιους στην Κυπριακή Ομοσπoνδία Καλαθοσφαίρισης, αναφορικά με τις κλήσεις των αθλητών στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις και νουθεσίες, προς πάσα κατεύθυνση, για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας ακατανόητης πρακτικής που καταντά εξοργιστική και εγείρει ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα τέτοιων αποφάσεων.

Διερωτόμαστε πως λαμβάνουν κλήση και οι οκτώ (8) συνολικά κύπριοι αθλητές στο ρόστερ της ομάδας μας (δηλαδή όλη η ομάδα πλην των Αμερικανών καλαθοσφαιριστών), τη στιγμή που τρεις εξ αυτών είναι εκτός προπονήσεων και αγώνων του Κεραυνού λόγω τραυματισμού, ενώ ένας τέταρτος αθλητής μας υποφέρει με συχνούς τραυματισμούς όλη τη χρονιά, χωρίς να έχει συστηματική συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες.

Διερωτόμαστε, εν συνεχεία, γιατί διεθνείς αθλητές άλλων ομάδων, με αξιοπρόσεκτη και συστηματική παρουσία στην Εθνική κατά το παρελθόν, πλέον δεν έχουν καμία πρόσκληση για συμμετοχή στην εθνική μας ομάδα.

Άξιο απορίας, εν κατακλείδι, είναι το πως η διοργανώτρια αρχή επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της απαράδεκτης πρακτικής, που επηρεάζει άμεσα την έκβαση των εγχώριων διοργανώσεων, όταν ειρήσθω εν παρόδω ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής αποτελεί ταυτόχρονα και τον προπονητή του μεγάλου μας αντίπαλου για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Κύπρου.

Όλα αυτά, υπενθυμίζουμε και τονίζουμε, λίγες ημέρες πριν από το μεταξύ μας παιχνίδι πρωταθλήματος στις 08 Μαρτίου, που θα κρίνει πιθανόν την τελική σειρά κατάταξης στο Πρωτάθλημα, όπως και την πολύ πιθανή διασταύρωση των ομάδων μας στον ημιτελικό Κυπέλλου στις 13 Μαρτίου.

Αυτή τη φορά, αναμένουμε πιο πειστικές απαντήσεις από όλους τους αρμόδιους, μη παραγνωρίζοντας τη σημασία της υπηρεσίας προς την Εθνική Ομάδα, ούτε όμως και την ανάγκη να προστατευθεί η υγεία των αθλητών μας και προπαντός το «Ευ Αγωνίζεσθαι».