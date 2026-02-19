ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Basket League: «Μάχες» για πρόκριση στο Final 4 με ζωντανές μεταδόσεις

Στην προημιτελική φάση μπαίνει το Κύπελλο Basket League, με τέσσερις αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες στο διήμερο 19-20 Φεβρουαρίου 2026.

Τα εισιτήρια για την τετράδα θα κριθούν σε νοκ άουτ αγώνες, με όλες τις ομάδες να μπαίνουν στο παρκέ με μοναδικό στόχο την πρόκριση. Όλα τα παιχνίδια θα προβληθούν ζωντανά.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 19:00, με δύο παιχνίδια. Στην Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού η Ανόρθωση Αμμοχώστου υποδέχεται την Πετρολίνα ΑΕΚ, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο ενδιαφέρον, καθώς η φιλοξενούμενη ομάδα καλείται να επιβεβαιώσει τον ρόλο της, απέναντι σε μια Ανόρθωση που θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την ένταση ενός νοκ άουτ παιχνιδιού.

Την ίδια ώρα, στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας ο Αχιλλέας Καϊμακλίου φιλοξενεί την ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να θέλουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να πάρουν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για «δεύτερη ευκαιρία».

Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με δύο ακόμη αναμετρήσεις στις 19:30. Στην Αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας» ο Κεραυνός Στροβόλου αντιμετωπίζει τον MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, σε ένα ζευγάρι που προμηνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με την πρόκριση να περνά μέσα από τη διαχείριση των λεπτομερειών και την αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παραλιμνίου, η FABRICCA Ε. Ν. Παραλιμνίου θα αναμετρηθεί με τον ΑΠΟΕΛ Perestroika, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν σε μια εμφάνιση που θα τις στείλει στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Όλα τα παιχνίδια θα προβληθούν ζωντανά.

Πρόγραμμα προημιτελικών (19-20/2/2026)

Πέμπτη 19/2 | 19:00: Ανόρθωση Αμμοχώστου - Πετρολίνα ΑΕΚ (Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού) Cytavision

Πέμπτη 19/2 | 19:00: Αχιλλέας Καϊμακλίου - ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ (Γυμν. Παλουριώτισσας) Live Streaming YouTube ΚΟΚ

Παρασκευή 20/2 | 19:30: Κεραυνός Στροβόλου - MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Αίθ. Κώστας Παπαέλληνας) Live Streaming YouTube ΚΟΚ

Παρασκευή 20/2 | 19:30: FABRICCA Ε. Ν. Παραλιμννίου - ΑΠΟΕΛ Perestroika (Αίθ. Δήμου Παραλιμννίου) Cytavision

 

