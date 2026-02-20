ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο με πετυχημένη απόδραση θα μπορεί να ελπίζει...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Μόνο με πετυχημένη απόδραση θα μπορεί να ελπίζει...

Αν και πρόκειται για εκτός έδρας αναμέτρηση, η ΑΕΛ πάει στο Παραλίμνι για να παίξει (19:00) με την Ένωση όντας το μεγάλο φαβορί. Άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης ουσιαστικά θα τη βγάλει εκτός διεκδίκησης θέσης στην πρώτη εξάδα. Είναι στο -6 από την 6η θέση, αν και, ακόμη και να μπει, η διαφορά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη έχει μεγαλώσει αρκετά. Είναι όμως και το πρεστίζ και άλλο να παίζεις στο α΄ γκρουπ και άλλο στο β΄ γκρουπ.

Οι δύο σερί ήττες, που ακολούθησαν της μεγάλης πρόκρισης επί της Ομόνοιας, έφεραν κάποιον προβληματισμό και το ματς κόντρα στους βυσσινί προσφέρεται για... ντοπάρισμα. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί άλλος τερματοφύλακας πέραν του Οτσόα, που θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του. Γάντια βασικού εκτιμάται πως θα πάρει ο Κυριάκου.

Ενδεχομένως να γίνουν και άλλες διαφοροποιήσεις από τον Ούγκο Μαρτίνς που ελπίζει πως θα... ξεμπλοκάρει η ομάδα του μετά από δύο ματς στα οποία δεν πέτυχε γκολ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με στόχο τη διάκριση στο Βαλκανικό Κλειστού

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έτοιμος για υπογραφές με Μπαρτσελόνα ο Άλβαρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τους δικαιώνει ο Χρίστος Γιούσης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νεϊμάρ: «Ισως αποσυρθώ από τα γήπεδα τον Δεκέμβριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το βάρος στην πλάτη τους

ΑΕΚ

|

Category image

Η επιστροφή του Μαρίνου Μήτρου

Κύπρος

|

Category image

Συγνώμη, πόσο δύσκολη λέξη…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απόλλων: «Σε αυτή τη μάχη, είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διπλό, αλλιώς… αντίο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μόνο με πετυχημένη απόδραση θα μπορεί να ελπίζει...

ΑΕΛ

|

Category image

Γιορτάζει 90 χρόνια ζωής η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρχή στη 23η αγωνιστική... που φέρνει σούπερ ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπαίνει άμεσα σε ρόλο κριτή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σαν πρόεδρος που... «δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη