Μόνο με πετυχημένη απόδραση θα μπορεί να ελπίζει...

Αν και πρόκειται για εκτός έδρας αναμέτρηση, η ΑΕΛ πάει στο Παραλίμνι για να παίξει (19:00) με την Ένωση όντας το μεγάλο φαβορί. Άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης ουσιαστικά θα τη βγάλει εκτός διεκδίκησης θέσης στην πρώτη εξάδα. Είναι στο -6 από την 6η θέση, αν και, ακόμη και να μπει, η διαφορά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη έχει μεγαλώσει αρκετά. Είναι όμως και το πρεστίζ και άλλο να παίζεις στο α΄ γκρουπ και άλλο στο β΄ γκρουπ.

Οι δύο σερί ήττες, που ακολούθησαν της μεγάλης πρόκρισης επί της Ομόνοιας, έφεραν κάποιον προβληματισμό και το ματς κόντρα στους βυσσινί προσφέρεται για... ντοπάρισμα. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί άλλος τερματοφύλακας πέραν του Οτσόα, που θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του. Γάντια βασικού εκτιμάται πως θα πάρει ο Κυριάκου.

Ενδεχομένως να γίνουν και άλλες διαφοροποιήσεις από τον Ούγκο Μαρτίνς που ελπίζει πως θα... ξεμπλοκάρει η ομάδα του μετά από δύο ματς στα οποία δεν πέτυχε γκολ.