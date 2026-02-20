Μπαίνει άμεσα σε ρόλο κριτή!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την απόφαση για αποχώρηση από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ, ο Πρόδρομος Πετρίδης υποστηρίζει ότι η πρόταση από τη δεύτερη ομάδα Βραζιλιάνων επενδυτών ήταν η μοναδική ρεαλιστική λύση για τους γαλαζοκιτρίνους υπό τις οικονομικής συνθήκες.

«Η απόρριψή της τελευταίας πρότασης, από συγκεκριμένους κύκλους και πρόσωπα, που μόνο τα ίδια γνωρίζουν τους λόγους, καθώς και το κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από το ζήτημα, δεν μου άφησαν περιθώρια για άλλη απόφαση» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Μάλιστα, αφήνει την εντύπωση ότι βγαίνει άμεσα στην… αντίθεση πλευρά, έτοιμος να κρίνει τις όποιες αποφάσεις παρθούν, σημειώνοντας: «Αναμένουμε πλέον να δούμε τις λύσεις που θα προταθούν. Ο ΑΠΟΕΛ δεν αντέχει άλλα αδιέξοδα. Χρειάζονται άμεσες κινήσεις και καθαρές απαντήσεις, ιδιαίτερα από όσους επέλεξαν να τοποθετηθούν, επίσημα και ανεπίσημα, τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Θα κριθούν και αυτοί για εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Προσωπικά διατηρώ την έντονη άποψη ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η πρόταση που απορρίφθηκε αποτελούσε τη μόνη βιώσιμη διέξοδο».

Αναλυτικά εδώ η τοποθέτησή του.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

