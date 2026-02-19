Η ΑΕΛ έκανε... απόδραση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου μπάσκετ

Γαλαζοκίτρινο είναι ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για τη διοργάνωση του Final-4 του Κυπέλλου, καθώς μετά την αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Γυμνασίου Παλλουριώτισσας, κέρδισε το γηπεδούχο Αχιλλέα με 79-69.

Έγινε μια συναρπαστική αναμέτρηση, στην οποία η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με 36-35 και ενώ είχε για κορυφαίο τον Flowers (16 πόντοι – 24 βαθμοί). Με εναλλασσόμενο προβάδισμα ξεκίνησε η αναμέτρηση και αυτό κάτω από έναν γρήγορο ρυθμό.

Στο 5`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 8-7 και ως την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, διατήρησε ένα ελαφρύ προβάδισμα, για να προηγηθεί στο 10` με 20-15. Παρότι στα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου ο ρυθμός ήταν πιο αργός, η ΑΕΛ απέκτησε προβάδισμα με +9 (31-22), αλλά στη συνέχεια ο Αχιλλέας βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και έτσι και με ένα σερί που έφθασε στο 11-0, προσπέρασε με 33-31, κάτι που συνέβη στο 18`. Όμως η ΑΕΛ αντιδρώντας με ένα δικό της σερί, 5-0, προσπέρασε με 36-33, ενώ με το τέλος του ημιχρόνου, ο Αχιλλέας μείωσε σε 36-35.

Στην αρχή της 3ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε με 40-35 και όσον αφορά τα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν ένα σταθερό, αλλά ελαφρύ προβάδισμα, με εξαίρεση το 43-43, που σημειώθηκε λίγο μετά.

Η ΑΕΛ (που εύρισκε λύσεις κυρίως από τον Clark), ανέκτησε και πάλι το προβάδισμα με 51-47, αλλά ακολούθησε ένα 9-0 σερί για τον Αχιλλέα, που προηγήθηκε στο με 56-51, πριν η ΑΕΛ μειώσει στο 30` σε 56-54, εξέλιξη που κρατούσε στο κατακόρυφο το ενδιαφέρον ενόψει της 4ης περιόδου. Στις αρχές της 4ης περιόδου ο Αχιλλέας προηγήθηκε με 61-56, ενώ λίγο μετά οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 64-58 και βέβαια, το ενδιαφέρον ανέβαινε όλο και περισσότερο και ενώ στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι με 10-0 σερί προσπέρασαν με 68-64, κάτι που συνέβη στο 38`.

Αυτή η διακύμανση έφερε κοντά την ΑΕΛ στην πρόκριση, την οποία και εξασφάλισε όταν προηγήθηκε με 71-64, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν 79-69.

Δεκάλεπτα: 15-20, 35-36, 56-54, 69-79.

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Acquaah 4, Mansel 14, Cole 14 (4), Παναγιώτου 9, Reynolds 12, Νεοφύτου 8 (2), Κωνσταντίνου 8 (1).

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 22 (1), Μάρκου 8 (2), Tate 20 (1), Flowers 16 (1), Taylor 11, Αρμακόλας, Μονιάτης, Γεωργίου 2.