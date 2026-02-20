Τους δικαιώνει ο Χρίστος Γιούσης

Στο Δασάκι τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση αφού ο Χρίστος Γιούσης έκανε τη διαφορά και βοήθησε τον Εθνικό Άχνας να πάρει σημαντικούς βαθμούς.

Μπορεί να συμπεριληφθεί άνετα στις καλύτερες μεταγραφές σε αυτή τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Συγκεκριμένα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής απέναντι στην Πάφος FC (2-1) σκοράροντας και τα δύο γκολ ενώ σημείωσε και το νικητήριο γκολ στην επιτυχία σε βάρος του ΑΠΟΕΛ (3-2). Δικαίωσε αυτούς που τον πήραν στο Δασάκι και δικαιούνται να «πανηγυρίζουν» και αυτοί μαζί του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εθνικός ολοκληρώνει την προετοιμασία ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα, έχοντας δύο σημαντικές επιστροφές. Αυτή του μεσοεπιθετικού Γκονζάλες και του αμυντικού Φελίπε. Εκτός λόγω καρτών θα είναι ο Ψάλτης.