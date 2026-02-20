Διπλό, αλλιώς… αντίο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Έτσι όπως τα έκανε, ο Άρης είναι αναγκασμένος να παίζει σε κάθε αγώνα με τη θηλιά στον λαιμό μπας και εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι στο -7 από την 3η θέση, στο -5 από την 4η και εκτός κυπέλλου. Έτσι απόψε (19:00), στη δεύτερη σερί εξόρμηση, το διπλό είναι μονόδρομος απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος». Μία ομάδα που έδειξε στα τελευταία ματς πως είναι άκρως επικίνδυνη και άρα απαιτείται ιδρώτας για να επιτευχθεί το διπλό.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» αγνοεί τη νίκη εδώ και πέντε αγώνες κατά τους οποίους μάζεψε μόλις έναν βαθμό. Και χρειάζεται ένα νικηφόρο σερί για να επανέλθει ξανά στο κόλπο. Ο Λιάσος Λουκά, στο ντεμπούτο του, γεύτηκε πίκρα σε νεκρό χρόνο απέναντι στον Ακρίτα και ελπίζει πως οι παίκτες του θα είναι πιο προσηλωμένοι.

Θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Γιαγκό, ενώ ο Κάστανος που είχε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, από ότι φαίνεται δεν θα είναι διαθέσιμος. Εκτός θα είναι ξανά οι Γκάουσταντ και Μπαλογκούν. Ιδιαίτερες αλλαγές δεν θα γίνουν, παρ' όλο που χάθηκαν βαθμοί στο τελευταίο ματς.

