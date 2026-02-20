Ποιες βγαίνουν Ευρώπη τη νέα χρονιά και από που αρχίζουν

Αναφορικά με τη συμμετοχή των ομάδων μας στις διοργανώσεις της UEFA Αναφορικά με τη συμμετοχή των ομάδων μας στις διοργανώσεις της UEFA για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2026 - 2027, η ΚΟΠ υπενθυμίζει πως ισχύουν τα ακόλουθα:

-Η ομάδα που θα κατακτήσει το Πρωτάθλημα Cyprus League by Stoiximan θα μας εκπροσωπήσει στο UEFA Champions League.

-Η ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο Coca – Cola, θα μας εκπροσωπήσει στο UEFA Europa League.

-Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 2η και στην 3η θέση θα μας εκπροσωπήσουν στο UEFA Europa Conference League.

Σε περίπτωση που ο Κυπελλούχος είναι και ο Πρωταθλητής της Cyprus League by Stoiximan, στο Europa League θα αγωνιστεί η ομάδα που θα τερματίσει 2η στη βαθμολογία και στο Conference League θα αγωνιστούν οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η και 4η θέση στη βαθμολογία της Cyprus League by Stoiximan.

Σε περίπτωση που ο Κυπελλούχος τερματίσει στη 2η ή στην 3η θέση της Cyprus League by Stoiximan, στο Conference League θα αγωνιστεί η ομάδα που θα τερματίσει στην 4η θέση της βαθμολογίας.