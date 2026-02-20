ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχή στη 23η αγωνιστική... που φέρνει σούπερ ντέρμπι

Με δυο αγώνες, που θα αρχίσουν στις 19:00, ανοίγει απόψε η 23η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Στα πρώτα παιχνίδια η ΑΕΛ που κυνηγάει είσοδό της στην πρώτη εξάδα παίζει εκτός έδρας με την ουραγό Ένωση, ενώ ο Άρης φιλοξενείται από την Ε.Ν. Ύψωνα.

Από εκεί και πέρα, σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνονται εντός του Σαββατοκυριάκου, με το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια να ξεχωρίζει.

 

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου

19:00 Ένωση - ΑΕΛ

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

17:00 Απόλλων - Εθνικός Άχνας

18:00 Ολυμπιακός - Ακρίτας

18:00 Πάφος FC - Ανόρθωση

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (24η αγων.): Εθνικός Άχνας-Ομόνοια Αρ. (28/02, 16:00), ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ (28/02, 17:00), Ανόρθωση-Ένωση (28/02, 19:00) Ακρίτας-Ε.Ν. Ύψωνα (01/03, 16:00), ΑΕΚ-Ολυμπιακός (01/03, 17:00), Άρης-Πάφος FC (01/03, 19:00), Ομόνοια-Απόλλων (02/03, 19:00).

