Γιορτάζει 90 χρόνια ζωής η Ένωση

Τα 90 χρόνια ζωής της συμπληρώνει σήμερα η Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Η ανακοίνωση:

Σήμερα η ομάδα μας συμπληρώνει

90 χρόνια ζωής.

90 χρόνια ιστορίας.

90 χρόνια υπερηφάνειας.

Η ιστορία της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου δεν γράφτηκε από έναν άνθρωπο.

Γράφτηκε από χιλιάδες.

Από ποδοσφαιριστές που ίδρωσαν τη φανέλα.

Από προπονητές που πίστεψαν.

Από διοικήσεις που πάλεψαν.

Από εθελοντές που πρόσφεραν σιωπηλά.

Από χορηγούς που στήριξαν.

Από φιλάθλους που δεν την άφησαν μόνη ποτέ.

Κάθε μικρή και μεγάλη πράξη προσφοράς έγινε κομμάτι της ιστορίας μας.

Η ιστορία της Ένωσης δεν γράφτηκε από λίγους.

Γράφτηκε από όλους.

Γιατί η Ένωση δεν είναι απλώς μια ομάδα.

Είναι οι άνθρωποί της.

90 χρόνια ιστορίας.

Και συνεχίζουμε… μαζί.

Σε αυτή τη σειρά των 26 posts προσπαθήσαμε να τιμήσουμε πρόσωπα και στιγμές.

Δυστυχώς, είναι αδύνατο να χωρέσουν όλοι.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάριο Μακρόνησο και το Enosara Paralimni καθώς χωρίς αυτές τις πολύτιμες πηγές δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η σειρά.