Συγνώμη, πόσο δύσκολη λέξη…

Δημοσιευτηκε:

«Ουδείς αλάνθαστος» έγραψε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο Πρόδρομος Πετρίδης, που αναφέρεται στην αποχώρησή του από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ.

Ούτε αυτός όμως ένιωσε την ανάγκη, όπως βγαίνει μέσα από την γραπτή του δήλωση για να αναφέρει ένα συγνώμη προς τον κόσμο της ομάδας, που βλέπει την ομάδα του να δεινοπαθεί.

Το σημειώσαμε - σε σχόλιο του Δημήτρη Δημητρίου - και μετά τις ανακοινώσεις, όσων εμπλέκονταν στα του ΑΠΟΕΛ, μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησης Πρόδρομου Πετρίδη (διαβάστε ΕΔΩ) και μετά και την αναφορά από τον ίδιο τον Πετρίδη, αποδεικνύεται ξανά ότι η λέξη «συγνώμη» είναι πολύ δύσκολη για να ειπωθεί από κάποιον…

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

