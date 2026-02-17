H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Είκοσι καλαθοσφαιριστές περιλαμβάνονται στη κλήση της Εθνικής Ανδρών, ενόψει των προπονήσεων προετοιμασίας για τους αγώνες των FIBA World Cup 2027 European Qualifiers.

Η πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00. Καλούνται όλοι οι καλαθοσφαιριστές να βρίσκονται στο γήπεδο στις 16:15.

Οι αγώνες της Εθνικής Ανδρών στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

• 27 Φεβρουαρίου 2026: Ισραήλ – Κύπρος (21:00)

• 1 Μαρτίου 2026: Κύπρος – Ισραήλ (19:00)

Να σημειωθεί ότι και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.

Η κλήση αποτελείται από τους εξής καλαθοσφαιριστές: