H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Είκοσι καλαθοσφαιριστές περιλαμβάνονται στη κλήση της Εθνικής Ανδρών, ενόψει των προπονήσεων προετοιμασίας για τους αγώνες των FIBA World Cup 2027 European Qualifiers.
Η πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 19:00. Καλούνται όλοι οι καλαθοσφαιριστές να βρίσκονται στο γήπεδο στις 16:15.
Οι αγώνες της Εθνικής Ανδρών στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
• 27 Φεβρουαρίου 2026: Ισραήλ – Κύπρος (21:00)
• 1 Μαρτίου 2026: Κύπρος – Ισραήλ (19:00)
Να σημειωθεί ότι και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.
Η κλήση αποτελείται από τους εξής καλαθοσφαιριστές:
- Γιανναράς Ιωάννης (ΑΕΚ)
- Λοϊζίδης Χρίστος (ΑΕΚ)
- Βάρσος Γιώργος (ΑΕΚ)
- Παπαμιχαήλ Πέτρος (ΑΠΟΕΛ)
- Ηλιάδης Στέφανος (Απόλλων)
- Κωνσταντίνου Κυριάκος (Αχιλλέας)
- Γιουνγκ Αινέας (Γερμανία)
- Καραγιάννης Μιχαήλ (Διγενής Μόρφου)
- Νεοφύτου Άγγελος Στέφανος (ΕΘΑ)
- Σιμιτζής Κωνσταντίνος (Ελλάδα)
- Νικολάου Κωνσταντίνος (Ελλάδα)
- Γιανναράς Χαράλαμπος (ΕΝΠ)
- Κουμής Μιχάλης (Κεραυνός)
- Μιχαήλ Σάιμον (Κεραυνός)
- Παυλίδης Παναγιώτης (Κεραυνός)
- Στυλιανού Νίκος (Κεραυνός)
- Τίγκας Στέφανος Ανθίμος (Κεραυνός)
- Τίγκας Φίλιππος Βασίλειος (Κεραυνός)
- Τρετιακόβ Γιώργος (Κεραυνός)
- Πασιαλή Ιωάννης (Κεραυνός)