Το βάρος στην πλάτη τους

Δύο καθαρόαιμα επιθετικά ατού απέμειναν στα χέρια του Ιμανόλ Ιδιάκεθ ενόψει της τελικής ευθείας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο λόγος για τον 32χρονο Βόσνιο σέντερ φορ Ριάντ Μπάγιτς και τον 30χρονο Σέρβο εξτρέμ Ντόρντε Ιβάνοβιτς, οι οποίοι καλούνται να πάρουν στις πλάτες τους την ομάδα και με τα γκολ τους να βοηθήσουν προκειμένου να πάρει τους απαιτούμενους βαθμούς ώστε να παραμείνει στα ψηλά της βαθμολογίας. Μετά το τελευταίο «κύμα τραυματισμών» που έπληξε την ΑΕΚ, αφήνοντας εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα τους Έντζο Καμπρέρα (τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και τον πιο φορμαρισμένο επιθετικό της) και Γιούσεφ Αμίν, οι Μπάγιτς και Ιβάνοβιτς επωμίζονται μεγάλο βάρος και θα πρέπει να «βγάλουν το φίδι από την τρύπα» όσον αφορά το σκοράρισμα.

Βέβαια, υπάρχουν και οι λύσεις των Χόρχε Μιραμόν και Ρόμπερτ Μουντραζίγια, οι οποίοι κι αυτοί θα πρέπει να συνδράμουν στον τομέα του σκοραρίσματος. Ο νεοαποκτηθείς Κροάτης μεσοεπιθετικός πήρε το βάπτισμα του πυρός στον προηγούμενο αγώνα με τον Απόλλωνα και καλείται από νωρίς να κολυμπήσει στα βαθιά. Το ευτύχημα είναι ότι ο Μάρκους Ρόντεν είναι πια σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και δεν αποκλείεται στο παιχνίδι εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου να φορέσει φανέλα βασικού.

Χαμόγελα για δύο

Στη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ προέκυψαν και κάποια ευχάριστα νέα, αφού ο Ρούμπιο (είχε ταλαιπωρηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες με πρόβλημα στα πλευρά) προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θεωρείται βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα της 22ης αγωνιστικής. Αντίθετα, ο Εκπολό γυμνάστηκε πιο συντηρητικά αλλά πιστεύεται ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι κι αυτός διαθέσιμος. Εφόσον, λοιπόν, όλα κυλήσουν ομαλά, η τεχνική ηγεσία θα έχει δύο επιπλέον επιλογές, με την επάνοδο του Εκπολό στο δεξί άκρο της άμυνας να θεωρείται καθοριστικής σημασίας, προκειμένου ο Μιραμόν να προωθηθεί στο δεξί φτερό της επίθεσης και με την εμπειρία του να δώσει λύσεις στο οργανωτικό κομμάτι.

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ ναι μεν έχει μετρημένα κουκιά στη διάθεσή του αλλά καλείται να κάνει σωστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού που είναι διαθέσιμο, καθότι οι αγώνες που ακολουθούν είναι κρίσιμοι και η κάθε απώλεια απ' εδώ και μπρος ενδεχομένως να αποδειχθεί καθοριστική στο τέλος της ημέρας.