Σημαντικά παιχνίδια για τη 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League

Σε δύο ημέρες θα εξελιχθεί η δράση για την 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, με τρεις αγώνες να γίνονται την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, κι άλλους τρεις το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου.

Το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα του Απόλλωνα η ομάδα της Λεμεσού στις 19:00 φιλοξενεί την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, με τις δυο ομάδες να είναι κοντά στον βαθμολογικό πίνακα. Οι βυσσινί είναι τέταρτοι με έξι νίκες και ισάριθμες ήττες, ενώ πέντε νίκες και εφτά ήττες έχουν οι γαλάζιοι.

Την ίδια ώρα, στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας ο Αχιλλέας Καϊμακλίου θα υποδεχθεί την Ανόρθωση. Οι γηπεδούχοι έχουν ένα ροζ φύλλο σε 12 παιχνίδια, ενώ από την πλευρά του το συγκρότημα της Αμμοχώστου έχει πέντε νίκες και εφτά ήττες.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι του Σαββάτου θα γίνει στο στάδιο «Νίκος Σολομωνίδης» με την TRIA EKA AEΛ BC να υποδέχεται την ΕΘΑ. Οι γαλαζοκίτρινοι φιγουράρουν στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με επτά νίκες σε 12 παιχνίδια, ενώ στον αντίποδα η ομάδα της Έγκωμης βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετρώντας τρία ροζ φύλλα.

Στις 18:00, στο «Κίτιον» θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωτοπόρο και αήττητη Πετρολίνα ΑΕΚ και τον ΜΑD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, που έχει απολογισμό πέντε νίκες και εφτά ήττες.

Τέλος, στις 18:30 στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Κεραυνό και τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του Στροβόλου ευρισκόμενη στη δεύτερη θέση έχοντας 11 νίκες σε 12 αγώνες, με τους γαλαζοκίτρινους να μετρούν πέντε νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 16/01

Αχιλλέας Καϊμακλίου - Ανόρθωση 19:00

Απόλλων - Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 19:00 / Cytavision

Σάββατο 17/01

TRIA EKA AEΛ BC - ΕΘΑ 17:00

Πετρολίνα ΑΕΚ - ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου 18:00

Κεραυνός - ΑΠΟΕΛ 18:30 / Cytavision