ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντικά παιχνίδια για τη 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικά παιχνίδια για τη 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League

Σε δύο δόσεις και με τζάμπολ από τη Λεμεσό.

Σε δύο ημέρες θα εξελιχθεί η δράση για την 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, με τρεις αγώνες να γίνονται την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, κι άλλους τρεις το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου.

Το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα του Απόλλωνα η ομάδα της Λεμεσού στις 19:00 φιλοξενεί την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, με τις δυο ομάδες να είναι κοντά στον βαθμολογικό πίνακα. Οι βυσσινί είναι τέταρτοι με έξι νίκες και ισάριθμες ήττες, ενώ πέντε νίκες και εφτά ήττες έχουν οι γαλάζιοι.

Την ίδια ώρα, στο Γυμνάσιο Παλουριώτισσας ο Αχιλλέας Καϊμακλίου θα υποδεχθεί την Ανόρθωση. Οι γηπεδούχοι έχουν ένα ροζ φύλλο σε 12 παιχνίδια, ενώ από την πλευρά του το συγκρότημα της Αμμοχώστου έχει πέντε νίκες και εφτά ήττες.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι του Σαββάτου θα γίνει στο στάδιο «Νίκος Σολομωνίδης» με την TRIA EKA AEΛ BC να υποδέχεται την ΕΘΑ. Οι γαλαζοκίτρινοι φιγουράρουν στο τρίτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας με επτά νίκες σε 12 παιχνίδια, ενώ στον αντίποδα η ομάδα της Έγκωμης βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετρώντας τρία ροζ φύλλα.

Στις 18:00, στο «Κίτιον» θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωτοπόρο και αήττητη Πετρολίνα ΑΕΚ και τον ΜΑD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, που έχει απολογισμό πέντε νίκες και εφτά ήττες.

Τέλος, στις 18:30 στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Κεραυνό και τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του Στροβόλου ευρισκόμενη στη δεύτερη θέση έχοντας 11 νίκες σε 12 αγώνες, με τους γαλαζοκίτρινους να μετρούν πέντε νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 16/01

Αχιλλέας Καϊμακλίου - Ανόρθωση 19:00

Απόλλων - Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 19:00 / Cytavision

Σάββατο 17/01

TRIA EKA AEΛ BC - ΕΘΑ 17:00

Πετρολίνα ΑΕΚ - ΜΑD Διγενής Ακρίτας Μόρφου 18:00

Κεραυνός - ΑΠΟΕΛ 18:30 / Cytavision

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει στη Τζιρόνα με τη μορφή δανεισμού ο Τερ Στέγκεν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλονίζει ο Κωστή: «Κάθε γκολ είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οριστική η αποχώρηση του Γκάσνερ από την Πάλας το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός για 2-3 μήνες ο Ντιόν – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Φρενίτιδα» στον Απόλλωνα και τα εισιτήρια με ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζήτησε αναβολή στο ματς με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στην Αλβανία οι αγώνες της Εθνικής Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Η χειρότερη στιγμή του Εντρικ στην Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Λίνγκαρντ έχει πρόταση επιστροφής στην Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπάγερν Μονάχου: Κοντά στην επιστροφή ο Μουσιάλα μετά από επτά μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τότεναμ και Φούλαμ θέλουν τον Παλίνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το προφίλ της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Τα ζευγάρια στα νοκ άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη